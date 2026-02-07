Novo prazo: Minha Casa, Minha Vida Entidades recebe propostas até 10 de fevereiro

Seleção destinada a entidades sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda

Foto: Aescom/MCID

Ministério das Cidades prorrogou o cronograma de habilitação e seleção de propostas do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades Urbanas. As organizações interessadas em participar têm até 10 de fevereiro para apresentar suas propostas e toda a documentação necessária.

A seleção em andamento, lançada em 2025 e regida pela Portaria MCID nº 927, de 2025, é destinada a entidades organizadoras sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda atendidas pelo Programa.

Confira o novo cronograma: