Novo prazo: Minha Casa, Minha Vida Entidades recebe propostas até 10 de fevereiro
Seleção destinada a entidades sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda
Ministério das Cidades prorrogou o cronograma de habilitação e seleção de propostas do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades Urbanas. As organizações interessadas em participar têm até 10 de fevereiro para apresentar suas propostas e toda a documentação necessária.
A seleção em andamento, lançada em 2025 e regida pela Portaria MCID nº 927, de 2025, é destinada a entidades organizadoras sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda atendidas pelo Programa.
Confira o novo cronograma:
- 10/02/2026 – Limite para pedidos de habilitação e apresentação de propostas pelas entidades
- 24/02/2026 – Divulgação do resultado provisório da habilitação e enquadramento
- 08/03/2026 – Limite para apresentação de recursos
- 27/03/2026 – Publicação do resultado final