Novo prazo: Minha Casa, Minha Vida Entidades recebe propostas até 10 de fevereiro

Seleção destinada a entidades sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda
Foto: Aescom/MCID

Ministério das Cidades prorrogou o cronograma de habilitação e seleção de propostas do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades Urbanas. As organizações interessadas em participar têm até 10 de fevereiro para apresentar suas propostas e toda a documentação necessária.

A seleção em andamento, lançada em 2025 e regida pela Portaria MCID nº 927, de 2025, é destinada a entidades organizadoras sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda atendidas pelo Programa.

Confira o novo cronograma:

  • 10/02/2026 – Limite para pedidos de habilitação e apresentação de propostas pelas entidades
  • 24/02/2026 – Divulgação do resultado provisório da habilitação e enquadramento
  • 08/03/2026 – Limite para apresentação de recursos
  • 27/03/2026 – Publicação do resultado final
Redação
