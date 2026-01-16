Governo do Brasil lança campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’, no Rio de Janeiro

Ação distribui leques e adesivos visando a prevenção e o enfrentamento de práticas racistas, como injúria racial, fantasias ofensivas, violências simbólicas e discriminação em blocos, ensaios, quadras e desfiles de escolas de samba

O lançamento da campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’ foi palco para apresentação do material gráfico educativo e informativo da mobilização e a assinatura do Termo de Cooperação Técnica assinado com a Liga Independente do grupo A do Rio de Janeiro . Foto: Rafael Caetano/MIR

O Governo do Brasil, por meio do Ministério da Igualdade Racial, lançou na segunda-feira, 12 de janeiro, no Rio de Janeiro, a campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’, para valorizar a cultura negra e combater o racismo na maior festa do país. A Bahia, estado mais negro do Brasil, também receberá a campanha nesta sexta-feira, 16 de janeiro, no município baiano de Camaçari.

A campanha contará com leques e adesivos e tem por objetivo a prevenção e o enfrentamento de práticas racistas, como injúria racial, fantasias ofensivas, violências simbólicas e discriminação, durante o Carnaval, tanto nos espaços de rua quanto nos eventos oficiais, incluindo blocos, ensaios, quadras e desfiles de escolas de samba.

ALEGRIA E RESPEITO — A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou a importância de que a festa seja um momento de alegria, mas também de respeito. “É a segunda edição da campanha, que lançamos este ano no melhor momento, com mais espaços, parceiros institucionais e mais ministérios. Lançamos a campanha para cuidar e respeitar as mãos negras de quem faz acontecer e também se diverte no maior espetáculo da Terra. Carnaval é cultura, arte, resistência e resiliência”, ressaltou.

Estiveram presentes, a ministra de Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo; a deputada federal Benedita da Silva; o secretário de Igualdade Racial do Rio de Janeiro, Edson Santos e o carnavalesco Milton Cunha, além de artistas e representantes do governo estadual.

RETOMADA — Em seu discurso, Benedita da Silva destacou o caráter inclusivo e democrático do governo Lula, a partir da retomada de políticas para a população negra e de mulheres com recriação dos ministérios da Cultura; Direitos Humanos e da Cidadania e da Mulher, com o reforço da criação do Ministério da Igualdade Racial e da parceria no enfrentamento às desigualdades e ao racismo. “Desejo que essa nossa campanha brilhe pelas avenidas e ruas do Brasil e um bom carnaval para todos”, ressaltou a parlamentar.

PARCERIA INSTITUCIONAL – Na ocasião, teve apresentação do material gráfico educativo e informativo da campanha e a assinatura do Termo de Cooperação Técnica assinado com a Liga Independente do grupo A do Rio de Janeiro, que prevê a divulgação da ação nas quadras das escolas de samba da Série Ouro, blocos, eventos, ensaios técnicos, desfiles oficiais e demais espaços de grande circulação e atividades institucionais sob responsabilidade da LIGA-RJ.

FESTA SEM O RACISMO — O presidente da Liga RJ, instituição que representa a série ouro do carnaval do Rio de Janeiro, Hugo Júnior, afirma que a campanha é um marco histórico firmado em parceria com o Ministério da Igualdade Racial para levantar essa bandeira contra o racismo. “O carnaval é o nosso maior movimento cultural, momento onde todos os povos se encontram e o racismo não pode fazer parte dessa festa”, destaca.

JUVENTUDE NEGRA VIVA – Está previsto no plano de ações da campanha que estados e municípios que fizeram suas adesões ao Plano Juventude Negra Viva — política que busca a redução das vulnerabilidades que afetam a juventude negra brasileira e a violência letal alicerçada no racismo estrutural – recebam até o final do período carnavalesco o material educativo da campanha, nas cinco regiões brasileiras.

