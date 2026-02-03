Pescadores de Pontal comemoram tratores entregues pela Itaipu

Além dos tratores, foram contemplados outros projetos no litoral paranaense; investimento da Binacional ultrapassa R$ 2 milhões

Foto: Walderia Mirelle/Itaipu Binacional

“Esse foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter.” A afirmação é do pescador Paulo Cesar Quirino, que completou 54 anos, na última sexta-feira (30), data em que a Itaipu Binacional fez a entrega oficial de dois tratores plataformados 4×4 para a Colônia de Pescadores Z-5, em Ipanema, balneário de Pontal do Paraná.

As máquinas entregues foram contempladas dentro do edital 01/2024 do Programa Itaipu Mais que Energia e servirão para puxar na praia embarcações que retornam carregadas com o pescado.

Paulo Quirino relata que há mais de 40 anos se dedica à pesca, por isso se emociona ao falar sobre como os tratores devem proporcionar mais qualidade de vida ao trabalho dos pescadores da região. “A gente que já tem uma idade avançada para puxar uma rede alta com mais de 500 quilos de peixes é difícil. Então esse trator que a Itaipu está trazendo para a gente é uma maravilha. Um presente que estávamos esperando há anos. Agora é cuidar com todo amor e carinho, como se fosse nosso carro”, disse.

A mesma empolgação com os novos tratores é demonstrada também pelo presidente da Associação dos Pescadores de Ipanema e Moitinha (Acopim), Johny Nelson de Amorim. “Vai ser uma grande evolução para nós. A gente depende muito do trator para tirar o barco da água e trazer aqui para cima (areia). O barco às vezes chega com mil quilos, então a gente tem dificuldade de tirar, às vezes afunda o barco, às vezes funde o motor. O trator vai facilitar nossa vida em cerca de 90%” afirmou.

O presidente da Colônia dos Pescadores, Rubens Enéas Marcelino da Veiga, explicou que na comunidade de Ipanema os tratores beneficiarão 16 famílias e suas embarcações. “Há muito tempo a gente esperava por isso. Vai ser de grande ajuda para essas famílias que vivem da pesca.”

Os novos tratores devem melhorar a logística e a infraestrutura da pesca artesanal; reduzir o esforço físico e riscos ergonômicos enfrentados pelos pescadores; otimizar o transporte de embarcações, equipamentos e pescado; aumentar a eficiência das operações e reduzir perdas no desembarque; garantir maior segurança alimentar e qualidade do pescado; e promover inclusão produtiva, com ampliação da participação feminina na cadeia do pescado.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, comentou que essa e outras ações reafirmam a presença do governo do Brasil não só no litoral mas em todo o Paraná, via investimentos voltados a ações socioambientais e de geração de renda previstas nos editais lançados pela Itaipu. “Nós sabemos como o trabalho de pesca é exaustivo e por isso estamos investindo em associações e colônias de pescadores, dentro das políticas de inclusão social que estamos levando para a mudança da realidade local”, afirmou Verri.

No evento realizado em Pontal do Paraná estiveram presentes ainda o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, o prefeito de Paranaguá, Rudão Gimenes, vereadores, os integrantes das entidades que representam os pescadores e a comunidade local.

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu.

Carlos Carboni, diretor de Coordenação da Itaipu.

Mais investimentos

Além da Colônia de Pescadores, o edital 01/2024 beneficiou a Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná (AMCORESPP), com aquisição de veículo utilitário; a Provopar, com a aquisição de máquinas de costura reta industrial, galoneira industrial, overlock e máquina de corte de faca; e o município, com a restruturação do Parque Manguezal. Os investimentos somam R$ 2,2 milhões.

Pontal do Paraná também recebeu investimentos do edital 01/2023 do Itaipu Mais que Energia, voltado a ações municipais. Foram contemplados projetos de saneamento ambiental (aquisição de biodigestor de pequeno porte, empilhadeira motorizada e sistema de abastecimento de água potável), energias renováveis (sistema de geração fotovoltaica) e manejo integrado de água e solo (recuperação e proteção de nascentes), com investimento total de R$ 687,2 mil.

Imagem: Reprodução/Video Up

Leia também: