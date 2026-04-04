Paixão de Cristo Caiçara resgata religiosidade e tradição em Paranaguá

A encenação na noite de sexta-feira na Praça de Eventos trouxe emoção depois de cinco anos de ausência do espetáculo

Foto: Wilson Leandro /Moyses Zanardo / PMP

Com uma linguagem lúdica e sensível, a companhia adaptou a tradicional história da Paixão de Cristo ao universo caiçara, por meio de um tocante diálogo entre avó e neta. A narrativa, marcada pela dor da perda, fez um paralelo com a trajetória de Cristo, aproximando o público de forma profunda e humanizada.

Bonecos gigantes, fala bonita e a historia de Cristo retratada em teatro com 40 artistas locais, marcou o retorno da Paixão de Cristo após 5 anos em Paranaguá.

Muito emocionada, a vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, ressaltou a importância da realização da Paixão de Cristo, destacando o valor cultural, artístico e espiritual do espetáculo para a comunidade. “Depois de cinco anos, Paranaguá volta a viver um dos momentos mais marcantes de sua tradição religiosa. A Paixão de Cristo Caiçara emociona, reconecta a comunidade com suas raízes e reforça aquilo que realmente importa. Nos emociona, nos conecta com nossas raízes e reforça aquilo que realmente importa”, disse Fabiana Parro.

Já o secretário de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, falou sobre a grandiosidade da apresentação, enfatizando o valor cultural do espetáculo e seu papel no fortalecimento das tradições e da identidade local. “Nesta gestão, estamos reestruturando o pessoal da cultura, do teatro. Iniciamos agora, com o retorno da Paixão de Cristo”, disse.

Mariana Zanette, diretora, coordenadora e figurinista do espetáculo, agradeceu a Prefeitura de Paranaguá pela parceria e fez um reconhecimento especial ao elenco, destacando o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na produção. “Fico muito feliz com o nosso trabalho realizado, de toda nossa equipe que fez tudo isso com muito esforço e amor. Obrigada a todos, por realizar uma apresentação tão esperada. Agradeço muito a prefeitura, o prefeito Adriano Ramos e o secretário Juca”, declarou.

Visivelmente emocionado, Alesson Lima, ator que interpretou Jesus Cristo, descreveu a intensidade de viver o personagem e a responsabilidade de representar uma história tão marcante, ressaltando a conexão com o público durante a apresentação. “Muito gratificante representar Jesus. Tudo o que Ele representa é o seu verdadeiro significado. É muito emocionante estar aqui neste projeto, que também é algo significativo e grandioso”, explicou Alesson Lima.

Luma Zanette, que deu vida à neta — uma das narradoras da história, compartilhou sua experiência em cena, destacando a sensibilidade da personagem e a importância de contar a trajetória de Cristo sob o olhar da cultura caiçara. “Realizar a Paixão de Cristo Caiçara é maravilhoso. Sabemos que estamos lidando com a fé das pessoas e, ao mesmo tempo, incluindo a cultura caiçara que é nossa , nesta história de fé”, relatou Luma Zanette.

Com duração de 1h10, o espetáculo prendeu a atenção do início ao fim. A espectadora Maria de Lourdes dos Santos destacou a emoção vivida durante a apresentação: “Foi uma apresentação tão linda que fica difícil não chorar. Eu amei”, afirmou.

O espetáculo é realizado pela Fantástica Cia de Teatro, em parceria com a Associação de Cultura Popular Mandicuera e a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), fortalecendo a valorização da cultura caiçara e promovendo o acesso à arte para a população.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi