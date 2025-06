Paróquias de todo o Litoral realizam procissões de Corpus Christi

Foto: Pascom

Nesta quinta-feira (19), cada paróquia do Litoral e das demais cidades da Diocese de Paranaguá vai celebrar a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, também conhecida como Corpus Christi, com tapetes, celebração e procissão. Confira no final a programação em 15 paróquias das sete cidades do Litoral.

Na data é celebrada a solenidade no qual os fiéis acreditam na presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Pela única vez no cada ano, o ostensório (peça portadora da hóstia) é levado pelas ruas, à vista de todos.

Em todas as cidades haverá missas solenes seguidas das procissões e com os tradicionais tapetes feitos pela comunidade desde as primeiras horas da quinta-feira.

A comemoração de Corpus Christi é uma das festas mais antigas e importantes da Igreja Católica, remonta ao século XIII e foi instituída pelo papa Urbano IV.

A última vez que o papa Francisco presidiu a solenidade, em 2024 ele afirmou que a Eucaristia “nos ensina a oferecer o pouco que temos e a render graças; a nos doar aos outros porque o egoísmo não traz liberdade, mas escravidão”.

Fazem parte da diocese as sete cidades do Litoral – Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná – e mais cinco municípios da região do Vale do Ribeira – Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses e Tunas do Paraná – e um da Região Metropolitana de Curitiba – Campina Grande do Sul.

Para que os fiéis tenham a oportunidade de realizar um gesto concreto, devem levar, no dia, um quilo de alimento não perecível para doação, ou agasalhos conforme o pedido da sua paróquia.

Corpus Christi é feriado?

O dia de Corpus Christi, sempre cai numa quinta-feira e é celebrado 60 dias depois da Páscoa, portanto muda de data a cada ano.

Não é oficialmente feriado nacional, mas o governo federal decretou ponto na quinta e na sexta como faz todos os anos. Para o turismo é um importante feriadão fora da temporada de verão.

Porém, estados e municípios têm liberdade para decretar o feriado, como em Curitiba, por exemplo, feriado municipal.

Fonte: Pascom (Pastoral da Comunicação) da Diocese de Paranaguá