Festival de Gastronomia Caiçara de Pontal do Paraná abre inscrições para a 5ª edição

Cambira, prato típico oficial, é principal atração e inspiração | foto: PPPR

Pontal do Paraná realiza, de 30 de junho a 31 de julho, o 5ª Festival de Gastronomia Caiçara, que envolve restaurantes e lanchonetes da cidade, promovendo a tradição e a criatividade da culinária do Litoral. Também conta com oficinas e atividades culturais.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com a Adetur Litoral (Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná), com apoio do Conselho Municipal de Turismo e Sebrae. O destaque principal é a cambira — prato típico oficial do município, feito com tainha seca e defumada, cozida com ingredientes regionais e acompanhada por arroz, pirão e salada. O prato tradicional também serve de inspiração para os chefs locais.

Para o prefeito Rudão Gimenes, o festival tem um papel fundamental no desenvolvimento local:

“O Festival de Gastronomia Caiçara nasceu com um objetivo claro: movimentar a economia do município, atrair turistas e dar visibilidade à nossa culinária tradicional. É nesse momento que Pontal do Paraná se projeta e cresce com aquilo que tem de mais autêntico. Convido todos os empreendedores e cozinheiros a participarem desta edição. Vamos juntos movimentar a cidade, mostrar nosso talento e fazer, mais uma vez, um grande festival.” afirma.

O proprietário do Simples GastroBar, Jotta Ramos, compartilha sua experiência no festival: “Tínhamos só quatro meses de casa quando nos escrevemos no Festival de Gastronomia Caiçara, foi no último dia! Fomos entender o que era a cambira e logo nos conectamos com a receita, que tem tudo a ver com o litoral do Paraná e com o que a gente acredita: valorizar os sabores do Brasil inteiro. Criamos um escondidinho de cambira baseado numa receita de família, a cambira espiritual, e também fizemos uma releitura da tradicional. O resultado? Ficamos em 1º lugar na Categoria Cambira Tradicional, em 2022”.

Desde então, o Simples GastroBar passou a apostar no ingrediente: “Hoje temos 14 pratos com cambira no cardápio. Os que mais saem são a cambira à moda portuguesa, a tradicional e a espiritual. No mês do festival, as vendas chegam a triplicar no restaurante. Quem colocou a cambira no cardápio sentiu a repercussão. Trazer a cambira foi surreal. É uma herança caiçara com muito valor. E, sem dúvida, ajudou financeiramente pois é um dos pratos que mais vende aqui”.

Por que participar?

Empreendimentos gastronômicos de Pontal do Paraná têm a oportunidade de:

• Ganhar visibilidade local e regional

• Atrair novos clientes e fidelizar o público

• Valorizar a cultura gastronômica caiçara

• Criar experiências únicas para seus clientes

Além disso, o concurso gastronômico é destaque no festival e, em 2025, traz a novidade da categoria “Melhor Cambira Tradicional – Iniciante”, destinada a novos empreendedores ou cozinheiros que querem dar os primeiros passos no preparo dessa receita clássica.

Categorias do concurso:

• Melhor Cambira Tradicional – Especialista

• Melhor Cambira Tradicional – Iniciante (nova categoria)

• Melhor PF Caiçara com Cambira

• Melhor Petisco Caiçara (releitura da Cambira)

Outras atrações

Além das delícias gastronômicas, o festival oferece oficinas, apresentações artísticas e atividades culturais, reunindo moradores e visitantes para celebrar a história e as raízes caiçaras. A programação completa será divulgada nas próximas semanas pela prefeitura e pelo Correio do Litoral.

Durante todo o mês, Pontal do Paraná se torna destino ideal para saborear pratos únicos, conhecer talentos locais e impulsionar a economia regional por meio da gastronomia.

Inscrições pelo formulário online:

https://forms.gle/6yfq4Gn5zbXjJf7n6

Dúvidas? WhatsApp (41) 93500-7978