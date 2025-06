Gleisi destina R$ 500 mil para a saúde nos municípios do Litoral

Depois de confirmar a destinação de R$ 100 mil para a saúde pública de Guaratuba, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, informa que outros municípios do Litoral foram beneficiados com emendas suas. Gleisi (PT) está licenciada como deputada federal e garantiu os recursos no Orçamento da União de 2025.

Neste ano, os recursos para o litoral somam R$ 500 mil, contemplando quatro cidades:

Antonina – R$ 100.000,00

Guaratuba – R$ 100.000,00

Matinhos – R$ 100.000,00

Morretes – R$ 200.000,00

“Esses investimentos são um reforço concreto ao SUS, com objetivo de garantir que a população tenha acesso a um atendimento digno, especialmente em momentos de vulnerabilidade”, afirmou Gleisi.

O total de emendas destinadas à saúde no Paraná chega a aproximadamente R$ 19 milhões. Desse montante, R$ 5 milhões foram direcionados para o fortalecimento de hospitais e rede de média e alta complexidade, enquanto mais de 90 municípios paranaenses receberão recursos diretamente em seus Fundos Municipais de Saúde, totalizando um investimento superior a R$ 14 milhões.

Entre os hospitais beneficiados, muitos ficam em Curitiba e Região Metropolitana e atendem pacientes do Litoral, como o Pequeno Príncipe, Angelina Caron, Evangélico, Cajuru e Hospital de Clínicas.