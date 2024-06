Pescadores de Pontal do Paraná comemoram seu dia com festa e competições

Pescadores de Pontal do Paraná comemoram seu dia com festa e competições

Quem estiver em Pontal do Paraná terá a oportunidade de participar de, um legítimo evento caiçara que reforça a eterna parceria com o mar unindo religião e muita animação numa das comunidades mais tradicionais à beira-mar no Sul do Brasil.

Mais de 200 pescadores devem participar neste sábado (29), Dia do Pescador e Dia de São Pedro e Dia do Pescador, o padroeiro, da 2ª Festa do Pescador. Organizado pela Colônia de Pescadores Z-5, evento começa às 13h30 na lanchonete de Barrancos, localizada à Rua Eleodoro Crispim da Silva Nº 158 (ao lado do campo de futebol, acesso pela PR 412) no Balneário Barrancos.

Haverá show com Renan Mariano e banda. O apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná e de parcerias com vários patrocinadores possibilitou à Colônia Z-5 organizar um sorteio de prêmios que terá tarrafas, redes e motores e várias tralhas (equipamentos) de pesca. Serão disputadas provas de entralhe, arremesso de tarrafa, melhor tainha e descasque de camarão.

“O evento terá competições que destacam a habilidade com instrumentos da pesca e da cozinha caiçara. É uma diversão para os pescadores, uma ‘brincadeira’, como eles gostam de dizer. É uma festa que preserva a tradição religiosa mas eles competem de verdade pelos prêmios, ninguém quer perder”, explica o prefeito Rudão Gimenes.

Foram convidados pescadores de outras localidades do litoral paranaense. Rubens Marcelino da Veiga (Rubinho), presidente da Colônia Z-5, de Pontal do Paraná, conta que a comunidade disputa as competições de receita e preparo do melhor prato com tainha e a prova de descasque de camarão. “Nossa festa também é uma atração para os turistas que lotam Pontal do Paraná nos finais de semana. Quem vier nesse sábado não vai se arrepender”, diz Rubinho.