Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

No próximo dia 29, um domingo, a 3ª Festa dos Pescadores, no balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, traz provas tradicionais como arremesso de tarrafa, entralhe, descasque de camarão e preparo do melhor prato com tainha.

Das 9h às 16h, o espaço tem uma programação voltada à cultura caiçara, reunindo moradores e turistas para um dia de atividades ligadas à pesca artesanal, culinária típica e costumes do Litoral.

Também estão previstos sorteios de equipamentos usados no dia a dia da pesca, aproximando o público da rotina dos trabalhadores do mar.

Organizado pela Colônia de Pescadores de Pontal do Paraná (Z-5), o evento conta com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná e de empresas locais.

O prefeito Rudão Gimenes comenta que os pescadores aguardam com entusiasmo. “Eles se dedicam às disputas como se fosse um torneio. Dizem que é brincadeira, mas ninguém quer perder. É um momento de lazer, mas também de muito envolvimento”, relata.

Rubens Marcelino da Veiga, o Rubinho, presidente da Colônia Z-5, resume o espírito do evento: “É um fim de semana diferente, com comida boa, muita conversa e um jeito bem nosso de viver perto do mar. Quem estiver por aqui vai aproveitar bastante”.

A escolha do dia 29 de junho segue uma tradição associada ao Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. A data também marca o Dia Nacional do Pescador, em sintonia com a vida das comunidades litorâneas, onde a pesca é parte essencial da rotina e da identidade local.

Local: Mercado do Peixe João Linhares – Rua Erva Mate, em Pontal do Sul, próximo à Marina Central Náutica