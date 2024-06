Final de semana em Guaratuba tem Festa do Pescador

Acontece neste final de semana, em Guaratuba, a Festa do Pescador. O Dia do Pescador é comemorado em 29 de junho, Dia de São Pedro, padroeira da profissão.

A festa é realizada na Capela São José Operário, no bairro Piçarras, nos dias 28, 29 e 30.

A organização é de duas entidades que reúnem pescadores e empresários do setor: Assointra (Associação da Indústria de Transformação do Pescado de Guaratuba) e Apagre (Associação de Pescadores e Armadores de Guaratuba e Região) – conta com apoio do município.

Confira a programação completa.