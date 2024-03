Pesquisa com turistas no Litoral e Noroeste mostra satisfação e que mais de 90% é do Paraná

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A Secretaria de Estado do Turismo divulgou nesta terça-feira (26) o resultado da pesquisa Sondagem de Opinião, realizada durante o verão. Ao longo de 40 dias (entre 26 de dezembro de 2023 e 4 de fevereiro deste ano), 1.876 pessoas responderam aos questionamentos feitos nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral, e nas praias do município de Porto Rico e no porto São José, em São Pedro do Paraná, no Noroeste do Estado.

O objetivo principal da ação é mapear o perfil e as percepções dos turistas e visitantes do Paraná. No Litoral, foram abordadas 1.194 pessoas e no Noroeste, 682. Cerca de 4 milhões de pessoas passaram pelo Litoral nesta temporada.

Os dados mostram que a viagem atendeu plenamente ou superou as expectativas de 83,7% dos veranistas no Litoral e de 96,2% dos viajantes que conheceram as praias de água doce. As respostas sugerem um alto nível de satisfação com a qualidade da experiência oferecida (infraestrutura, hospedagem, alimentação, atrações esportivas e culturais) e auxiliam na continuidade da promoção do turismo local.

A pesquisa foi realizada nos principais locais de concentração de público, como faixa de areia, postos de informações, orla, praias fluviais, centros históricos e terminais náuticos. No Litoral, 91,1% dos participantes afirmaram que residem no Paraná e outros 8,9% eram de outros 13 estados (São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Amazonas e Alagoas).

No Noroeste, 91,3% das pessoas abordadas moravam no Paraná e outros 8,7% em outros 10 estados (Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso e Bahia).

LITORAL – O perfil dos participantes da pesquisa no Litoral corresponde a uma maioria do sexo feminino. A maioria possuía entre 35 e 44 anos de idade (28,6% dos participantes), ensino médio completo (36,2%) e ocupação profissional liberal ou como autônomo (41,5%). Também foram entrevistados profissionais do setor público (19,9%); empresários (11,6%); aposentados e pensionistas (11,3%); estudantes (5,3%); do lar (5,3%); setor privado (3,1%) e desempregados (2%).

A pesquisa apontou que para 85,2% dos participantes a motivação para visitar o Litoral do Paraná foi a busca por praias e belezas naturais. Para 4,2%, a motivação foi lazer e relaxamento, seguido de cultura e história local (2,9%), vida noturna e entretenimento (2%), e outras motivações como gastronomia (1,8%); saúde e bem-estar (1,3%); eventos; shows e similares (1,2%); prática de esportes e atividades físicas (0,7%); trabalho (0,3%);e amigos e parentes (0,3%).

Os dados sobre o meio de hospedagem revelam que a casa própria (segunda residência) foi a opção mais comum (33,2%), seguida das plataformas de hospedagem como Airbnb e similares (25,5%); hotel e pousada (19,1%); imóvel de parentes ou amigos (14,8%); associação ou colônia de férias (5,9%); e outros (1,5%).

A análise das respostas sobre a previsão de pernoites no Litoral do Paraná revelou que a maioria dos entrevistados planejava permanecer por um período considerado prolongado, com 49,9% de 5 a 10 pernoites. A preferência para 1 a 4 pernoites ficou com 26,6% dos respondentes.

Esses dados sugerem uma tendência para estadas mais longas na região, o que pode ter implicações significativas para a indústria do turismo local.

O meio de transporte escolhido pela maioria que viajou para o Litoral do Estado foi o carro próprio ou alugado (85,7%). Outros 6,2% optaram por ônibus de excursão; 4,3% ônibus de linha e 1,9% aplicativos de mobilidade. Já a companhia de viagem teve como maior parcela a família (76,8%). Outros 9,5% viajaram com o parceiro ou parceira; 6,5% com os amigos; 4,4% em grupo de viagem organizada ou pacote turístico; e 2,8% sozinhos.

Uma novidade da pesquisa deste ano é que ela englobou perguntas sobre a opinião dos veranistas a respeito das novas obras de infraestrutura no Litoral do Paraná. O resultado mostrou que 57% dos respondentes consideram a obra na orla de Matinhos uma iniciativa positiva, respondendo com excelente (34,5%) e boa (22,5%). A futura construção da Ponte de Guaratuba foi considerada muito importante por 67,4% dos participantes.