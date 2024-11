Pesquisadores identificam na Ilha do Mel espécie rara de orquídea pela primeira vez no Paraná

Pesquisadores identificam na Ilha do Mel espécie rara de orquídea pela primeira vez no Paraná

Uma espécie rara de orquídea foi localizada na região do Parque Estadual da Ilha do Mel por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A rara Microchilus caraguatatubensis, descrita para a ciência em 2016 e que até o momento só havia sido encontrada quatro vezes em localidades no estado de São Paulo.

Esta pequena espécie de orquídea vive no chão da floresta sobre o substrato úmido de folhas em decomposição, se tornando um pouco mais visível quando exibe suas flores brancas.

A descoberta foi feita durante a 5ª edição do Curso de Extensão “Ecologia e Fitossociologia de Restingas”, realizado pela equipe do Herbário Escola de Florestas Curitiba (EFC). O mestrando em Engenharia Florestal Rodrigo Trompczynski Dall’Agnol, que é um dos instrutores do curso, encontrou a orquídea.

A identificação da espécie foi realizada posteriormente pelo doutorando em Botânica Mathias Erich Engels, especialista neste grupo taxonômico, que ressaltou a importância deste registro botânico realizado pela equipe do Herbário EFC, no sentido de ampliar o conhecimento sobre a espécie.

Para o curador do Herbário EFC, professor Christopher Thomas Blum, “a descoberta desta espécie no Paraná em meio a um curso de extensão demonstra a importância das atividades em campo realizadas no âmbito dos cursos de graduação, onde se alia a capacitação dos alunos à pesquisa científica”. Ele destaca ainda a importância das unidades de conservação como o Parque Estadual da Ilha do Mel, no sentido de proteger espécies raras e, ao mesmo tempo, proporcionarem espaço para atividades de ensino, pesquisa e extensão.