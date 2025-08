Obras nos molhes de Pontal do Sul já estão em andamento

Fotos: Clovis Santos /PMPPR

Começaram as obras de requalificação dos molhes em Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. Com um investimento aproximado de R$ 10 milhões, a intervenção busca conter o assoreamento do canal, garantir mais segurança à navegação e melhorar o acesso à Ilha do Mel.

A estrutura é fundamental para o transporte de passageiros, turismo e atividades pesqueiras na região. O projeto prevê a instalação de sinalização náutica nos dois lados do canal e a construção de uma passarela com quase 150 metros de extensão sobre o molhe.

A nova passagem vai facilitar a circulação de moradores e visitantes, além de funcionar como novo atrativo turístico no litoral.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, destaca que a obra atende a uma demanda antiga da comunidade. “Estamos fazendo a requalificação dos molhes, uma obra que vai trazer mais segurança para a navegação e acabar com as erosões aqui no Canto das Pedras. Além disso, vamos criar um novo ponto turístico: serão mais de 150 metros de molhe com uma passarela para as pessoas caminharem e aproveitarem o pôr do sol”.

Esses molhes foram construídos na década de 70 e, agora, com o apoio do Governo do Ratinho Junior, estamos recuperando essa estrutura importante para a população.”

A fase inicial dos trabalhos já está em execução e inclui o monitoramento da fauna e o levantamento batimétrico da área. Essas etapas técnicas são exigidas no processo de licenciamento ambiental e têm como objetivo avaliar possíveis impactos sobre o ecossistema local.

Segundo o engenheiro ambiental Jhonatan Zonta, da empresa Arcgeo, responsável pela consultoria técnica, o projeto foi planejado com base em critérios de sustentabilidade e uso racional dos recursos naturais. O licenciamento da obra é conduzido pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão estadual que analisa os aspectos ambientais.

A solicitação foi elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, que acompanha o andamento da obra em conjunto com a Prefeitura de Pontal do Paraná e o Governo do Estado.