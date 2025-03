Picler é destaque na comemoração dos 332 anos de Curitiba

Fotos: Divulgação

O professor Wilson Picler, chanceler da Uninter, se emocionou e cativou quem assistiu nesta quarta-feira (26), a sessão solene na Assembleia Legislativa do Paraná em homenagem aos 332 anos de Curitiba completados neste sábado (29). Na solenidade, Picler recebeu um diploma e foi congratulado como uma das pessoas que fizeram parte do crescimento da capital paranaense.

“Curitiba é muito especial para a Uninter que hoje se tornou um centro universitário, uma instituição de referência na educação a distância. Nós fomos os pioneiros por causa da capacidade dos professores de Curitiba. Criamos um projeto – Faculdade Vai a Escola – e enviamos os professores de avião para todo o Brasil, do Rio Grande do Sul a Belém do Pará. Os professores desciam, pegavam até barcos e subiam os rios para dar aula nas comunidades ribeirinhas”, contou Picler.

“E daqui de Curitiba, com essas faculdades que se tornaram o Centro Universitário Uninter, que alcançamos todo o Brasil, fomos para a América do Norte. Em oito estados americanos. E da América do Norte fomos para a Inglaterra, Espanha e Japão. Tudo com os professores de Curitiba. E por isso que eu tenho esta relação mais do que especial com a capital do Paraná”, completou Picler, emocionado.

Idealista da Educação

A demanda pelos cursos cresceu, Picler procurou professores de outros centros, mas recebeu a contradita de quem procurava os cursos. “Não queremos ter aulas com estes professores e sim com os professores de Curitiba”, disse Picler. Esta foi, segundo o professor, a chave para a expansão do Instituto de Pós-Graduação, da Facinter, Fatec, e finalmente se transformando em Uninter.

O deputado Ney Leprevost (UB), proponente da sessão e da homenagem às personalidades de Curitiba, agradeceu e destacou a fala emocionada de Picler. “Muito obrigado, professor Wilson Picler. Eu dizia para o desembargador Telmo (Cherem) enquanto o senhor discursava: o professor Picler, ele é assim mesmo, ele é coração, se emociona porque é um idealista da educação”, disse Leprevost.

“O professor Wilson Picler revolucionou o ensino a distância no Brasil. Eu como disse fiz o curso de pós-graduação em gestão pública e administração de cidades na Uninter, sei a competência da sua equipe e sei da sua dedicação ao ensino”, completou o deputado.

Investimentos

O grupo Uninter se destaca como referência de qualidade em EaD e investiu mais de R$ 200 milhões nos últimos anos, direcionados para a formação de professores, implantação de laboratórios nos polos, desenvolvimento de ambientes de aprendizagem inovadores e produção de material didático próprio.

A Uninter já transformou mais de um milhão de vidas por meio da educação — ultrapassou a marca dos 670 mil alunos formados e, hoje, tem mais de 580 mil estudantes ativos em 600 diferentes cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, técnicos, profissionalizantes e extensão.

Hoje, a Uninter tem 15 polos ativos no exterior: oito nos EUA, cinco em países da Europa e dois no Japão. No Brasil, está presente em todos os estados, com mais de 800 polos. No Brasil, a Uninter investiu em 42 super polos e ampliou a sua atuação em regiões prioritárias. Alguns estão localizados no Nordeste e Norte do país, com foco nas capitais: Salvador, João Pessoa, Maceió, Recife, Natal, São Luís, Manaus e Macapá. Rio de Janeiro e Brasília também integram esta lista especial, além das cidades de Joinville (SC) e Piracicaba (SP), além claro, em Curitiba.