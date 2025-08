PL do deputado Goura cria rota turística do Rio da Várzea em oito municípios do Paraná

Foto: Divulgação

O deputado estadual Goura (PDT), protocolou o Projeto de Lei 503/2025, que institui a Rota Turística do Rio da Várzea, com um traçado de 180 quilômetros que costura natureza, cultura e mobilidade ativa por oito municípios: Tijucas do Sul, Mandirituba, Agudos do Sul, Quitandinha, Campo do Tenente, Lapa, Rio Negro e São José dos Pinhais.

“A Rota Turística do Rio da Várzea foi pensada como um instrumento de valorização de toda a bacia hidrográfica, conectando as pessoas ao rio com atividades de ecoturismo e lazer. “Nosso objetivo é transformar esse território num eixo de desenvolvimento sustentável, com protagonismo local e respeito ao meio ambiente”, explicou o deputado Goura.

O Rio da Várzea nasce no município de Tijucas do Sul e desagua no Rio Negro, na divisa com Santa Catarina, e integra a Bacia do Iguaçu. O rio tem relevância e função direta na drenagem, recarga de aquíferos, manutenção de zonas úmidas e é estratégico para a conectividade ecológica entre a Serra do Mar e a Bacia do Iguaçu.

Turismo sustentável

“Com medidas simples, como trilhas, sinalização e atividades culturais, conseguimos ativar o turismo rural, a pesca sustentável, o cicloturismo, e dar visibilidade a quem vive e resiste nesse território. A Rota Turística do Rio da Várzea é um convite para conhecer um Paraná diverso e diferente”, destacou Goura.

Para o deputado, mais que uma proposta turística, o PL define um novo modo de ocupar e circular pelo território, colocando o Rio da Várzea como eixo de conexão física e simbólica entre cidades, culturas e ecossistemas.

“Estamos falando de criação de infraestrutura de baixo impacto, que vão promover saúde, acessibilidade, mobilidade ativa e uso do território pelas próprias comunidades. Assim, a bicicleta, o caminhar e a remada se tornam políticas públicas de inclusão e bem-estar”, afirmou

Goura destacou que o PL também vai ajudar a diminuir a pressão urbana, o desmatamento, a ocupação desordenada do território e que a proposta de criação da Rota Turística do Rio da Várzea servirá para proteger, conectar e regenerar a região.

Ecoturismo

“Desde a infância, meu desejo é preservar este rio, que representa tanto para mim, evocando lembranças da minha infância e dos meus antepassados”, disse Claudio da Cruz Franco, do Rancho São Miguel, de Quitandinha, que trabalha com ecoturismo e canoagem, e elogiou a iniciativa do PL do deputado Goura.

“Queremos este rio preservado e bem cuidado para meus filhos e netos, para que se lembrem deste lugar especial”, disse ele. “Se Deus permitir, pretendo deixar este rio preservado e bem cuidado para meus filhos e netos, para que se lembrem deste lugar especial. Agradeço ao deputado.”

Autonomia aos municípios

O projeto prevê autonomia dos municípios para definir os trechos locais da Rota, com estímulo à formação de consórcios intermunicipais. Cada cidade poderá mapear atrativos naturais e culturais, eventos, serviços de alimentação e hospedagem, feiras locais e centros de apoio aos visitantes.

“Esse projeto também é sobre governança. A proposta de lei define as diretrizes, mas os municípios constroem a Rota no chão. É um pacto de corresponsabilidade para ativar a economia regional com inteligência territorial”, afirma Goura.