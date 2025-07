Guaratuba tem curso gratuito de condutor de turismo embarcado em unidade de conservação

O Instituto Guaju, de Guaratuba, promove o Curso de Condutor de Turismo Local Embarcado em Unidades de Conservação.

O curso gratuito objetiva formar condutores para atuarem na Baía de Guaratuba e entorno, que fica dento de uma unidade de conservação, a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba. As inscrições vão até 30 de julho (quarta-feira) e as aulas terão início no dia 4 de agosto (segunda-feira) às 19h.

Serão 120 horas de aulas teóricas e práticas, incluindo a preparação para habilitação para arrais amador – que permite a condução de embarcações de esporte e recreio em águas interiores, como rios, lagos e baías. São poucas vagas e os interessados serão selecionados pelas respostas no formulário de inscrição.

As aulas teóricas acontecerão de segunda a sexta feira no período noturno junto à sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Espaço Litoral) e as aulas práticas acontecerão em finais de semana definidos pela equipe de formação e acordado com os alunos.

Inscrição aqui: https://docs.google.com/forms/…

Quem apresenta o curso é Fabiano Cecílio da Silva, professor e fundador do Instituto Guaju: