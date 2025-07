Agência do Trabalhador de Guaratuba apresenta vagas de emprego em Garuva

A Agência do Trabalhador de Guaratuba seleciona candidatos para a vaga de auxiliar de logística no município vizinho de Garuva-SC. Não há limite de vagas pois a intenção é preencher o cadastro permanente para o aumento do quadro.

O trabalho é na empresa Ferragens Negrão, mas os candidatos de Guaratuba devem se dirigir à Agência do Trabalhador local nesta terça-feira (29) para fazer a entrevista e receber a carta de encaminhamento.

Local de trabalho: Garuva – SC

Quantidade de vagas: ILIMITADO

Atividades:

Conferência de mercadorias conforme nota fiscal

Verificação de avarias e lançamento em sistema (SAP/WMS)

Organização e armazenamento no estoque

Etiquetagem, identificação e limpeza do local de trabalho

Horário: Comercial – 8h às 18h

Escolaridade: Desejável ensino médio completo

Experiência: Não exigida

Sexo: Indiferente

Aceita PCDs – Inclusiva para diversos perfis

A empresa oferece fretamento para os colaboradores

Benefícios:

Assiduidade

Alimentação no local

Odonto (titular e dependentes)

Vale Natal

Convênio com farmácias

Gympass

Convênio saúde (após 6 meses)

Parcerias com universidades e SESI

Tipo de vaga: Permanente – Aumento de quadro

ENTREVISTAS PRESENCIAIS:

Dia 29/07 – Terça-feira, a partir das 10h

Local: Agência do Trabalhador de Guaratuba

Rua Dr. Carlos Cavalcante, 278 – Centro

Atendimento: 08h às 11h30 | 13h30 às 17h00

A Agência do Trabalhador de Guaratuba tem grupo de WhatsApp sobre vagas de empregos:

https://chat.whatsapp.com/HPrI8HYhbkuIk4XglsV9HM