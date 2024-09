PM Ambiental flagra desmatamento no Carvoeiro e faz prevenção no Morro Cabaraquara

Equipe do 2º Pelotão da Polícia Ambiental, em Guaratuba, flagrou, neste sábado (31), uma área recém desmatada no bairro Carvoeiro.

O proprietário foi autuado e multado em R$ 7 mil. A área de 260 metros quadrados foi embargada.

Morro do Cabaraquara

Na segunda-feira (26), policiais do 2º Pelotão estiveram no Morro Cabaraquara, em Guaratuba, dentro dos limites do Parque Nacional Saint-Hilarie/Lange.

Durante o patrulhamento preventivo foram abordadas três pessoas, que receberam orientações sobre as atividades permitidas e proibidas no local.