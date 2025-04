Professora é atropelada e motorista foge, em Guaratuba

Vídeo divulgado pelo Rádio Litorânea

A professora Juliane do Prado foi atropelada no final da tarde desta quinta-feira (3), no bairro Cohapar, em Guaratuba, por um motorista que fugiu do local.

Câmera de monitoramento mostrou o momento exato do atropelamento, na esquinz das ruas Tocantins e Paulo Saporski Filho. Após atingir a professora, o autor manobra o carro enquanto um rapaz que correu rapidamente até o local tenta interpelá-lo. O carro parte rapidamente.

O Corpo de Bombeiros atendeu a situação e encaminhou a professora para o Pronto Socorro Municipal, sem risco de morte, conforme destacou um sargento da corporação em vídeo. Segundo outras informações, ela passa bem. Teve cortes no rosto, mas não sofreu nenhuma fratura. Será levada para Curitiba nesta sexta-feira fazer um exame de ressonância magnética.

A Polícia Civil já investiga o caso. As imagens foram divulgadas pela Rádio Litorânea.