Ratinho Junior confirma construção do Hospital Regional de Matinhos. Ouça.

Cena do anúncio dos investimentos | foto: Ari Dias / AEN

O governador Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (10) um pacote de R$ 502 milhões em investimentos para fortalecer a estratégia de regionalização dos serviços de saúde no Paraná.

Deste total, R$ 10 milhões serão para a rede hospitalar do Litoral. Segundo o governador, não são investimentos apenas para a temporada de verão, mas pensando nos aposentados que estão optando por morar nas praias.

Segundo o governador, “o Hospital Paranaguá está funcionando bem”, e ele também citou os investimentos para construção do Hospital Maternidade de Guaratuba.

O destaque, no entanto, foi dado para Matinhos. “O Hospital de Matinhos que é um compromisso que nós temos agora a partir do ano que vem, parece que a prefeitura já selecionou um terreno, e tendo esse terreno, nós vamos fazer um hospital que possa também fortalecer regionalmente o nosso Litoral, afirmou.

Vídeo: Prefeitura de Matinhos / Arquivo

“Nós não estamos pensando apenas no verão que por si só já é muito importante. Mas o Litoral, com toda essa infraestrutura que tá acontecendo lá, ele tá se transformando num litoral de pessoas aposentadas. Muitas pessoas estão se aposentando se aposentando em Curitiba ou de outra cidade estão indo morar para ter o seu descanso de aposentadoria vivendo no Litoral”, disse.

De acordo com o governo estadual, os R$ 502 mihões englobam a compra de equipamentos e veículos, repasses de custeio aos municípios, recursos para qualificação da atenção primária à saúde, assistência farmacêutica, novos prontos atendimentos e a antecipação de pagamentos de produção hospitalar referentes a novembro.

Ouça trecho da entrevista do governador à Agência Estadual de Notícias sobre o Litoral: