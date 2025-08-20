Correio do Litoral
Redução do IPVA: Anibelli Neto comemora vitória de bandeira defendida há anos

Deputado Anibelli Neto na tribuna da Assembleia | foto: Valdir Amaral / Alep

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) comemorou nesta quarta-feira (20) o anúncio feito pelo governador Ratinho Junior de reduzir a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, uma redução de 45%. A medida beneficiará 3,4 milhões de proprietários em todo o Estado e colocará o Paraná com a menor alíquota de IPVA do Brasil.

A redução representa uma vitória de uma bandeira histórica de Anibelli Neto, que desde 2020 defende a diminuição do imposto. Naquele ano, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei nº 562/2020, propondo que a alíquota fosse reduzida. Em discursos na Assembleia Legislativa, ele sempre reforçou que a cobrança elevada penalizava os paranaenses e já não se justificava diante da ampliação da malha rodoviária pedagiada no Estado, diminuindo a responsabilidade do poder público com a manutenção das estradas.

“Essa é uma luta que travamos desde 2020 e que, felizmente, agora se concretiza. Sempre defendemos que o IPVA precisava ser mais justo, e a população do Paraná merece essa conquista”, afirmou Anibelli Neto.

O deputado também ressaltou a importância da iniciativa do governador Ratinho Junior. “Parabenizo o governador pela decisão justa e corajosa. Reduzir o IPVA significa dar alívio às famílias que já enfrentam uma carga pesada de impostos”, destacou.

Além de beneficiar diretamente os contribuintes, a medida terá impacto estratégico para o Estado, reduzindo a migração de emplacamentos para outras unidades da federação e trará de volta veículos que circulam no Paraná com placas de fora, mas que até hoje pagavam o imposto em benefício de outros estados. “É uma ideia inteligente, modelo Paraná”, reforçou Anibelli Neto.

