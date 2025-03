Requião Filho apresenta políticas públicas para desenvolvimento do Paraná em Fórum Mundial na Espanha

Deputado no plenário da Assembleia Legislativa | foto: Orlando Kissner

O deputado estadual Requião Filho representará a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) no VI Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, que acontece entre os dias 1 e 4 de abril, em Sevilha, na Espanha. O evento tem o objetivo de debater estratégias de fortalecimento do desenvolvimento local, somando esforços a nível global para o crescimento sustentável.

Requião Filho fará uma palestra com o tema “As políticas públicas como instrumento para o desenvolvimento local”, destacando a importância do setor público para promover oportunidades de mercado em diversas áreas do setor privado. Além disso, vai se reunir com lideranças internacionais para discutir boas práticas nos diversos territórios.

“O Paraná precisa ser protagonista em ações que visam o desenvolvimento econômico da nossa região. Em minha palestra, discuto como a eficiência de contratações públicas impactam o bem-estar da sociedade como um todo, mantendo recursos financeiros na economia local e multiplicando seus efeitos em forma de emprego e renda”, explica Requião Filho.

O evento deve reunir lideranças políticas do mundo todo, organizações nacionais e internacionais, visando a troca de experiências e o debate de estratégias para fortalecimento do desenvolvimento local. O Fórum está dividido em três eixos principais que abrangem tríplice transição (digital, social e econômica), trabalho digno e justiça social; coligações territoriais e globais para financiar o desenvolvimento econômico local sustentável; e instrumentos, políticas, infraestruturas, serviços e pessoas para coesão e equilíbrio territorial.

Até o final de 2024, Requião Filho foi presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Alep, que analisa projetos e propostas relacionados ao Mercosul ou outros países. Atualmente, é o 3º secretário da Mesa Diretora da Assembleia. O parlamentar considera importante que líderes políticos conheçam a realidade e boas práticas de outros países, com o intuito de buscar soluções para problemas locais.

A participação do deputado no Fórum Mundial reforça seu compromisso com a inovação na gestão pública, a promoção de políticas que fomentem o crescimento sustentável e a inclusão social no Paraná.

O evento é organizado por instituições multilaterais, são elas: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização de Governos Locais Unidos (CGLU), Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI) e Organização das Regiões Unidas (ORU Fogar).