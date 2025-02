Requião Filho denuncia falta de climatização e calor extremo nas escolas do Paraná

Deputado na sessão desta terça (18) | foto; Valdir Amaram / Alep

Os estudantes paranaenses estão sofrendo com a onda de calor que provoca altas temperaturas em todo o Estado. O problema se agrava porque a maioria das escolas não possui climatização nas salas de aula, denunciou o deputado Requião Filho durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná. O parlamentar cobrou medidas urgentes do governo do Estado.

Requião Filho deu o exemplo de Guaraqueçaba, município do Litoral que atingiu a sensação térmica de 59,9ºC. Mesmo com altas temperaturas, os ambientes escolares seguem sem adequação para o aprendizado e bem-estar dos estudantes.

“A instalação de ares-condicionados nas escolas é uma medida essencial para garantir que todos tenham um ambiente adequado para estudar, especialmente em épocas de calor e frio intensos. Sabemos que algumas escolas do Paraná passaram por reformas elétricas, mas não receberam os equipamentos. Por outro lado, tem escola com equipamentos comprados e estocados há tempos, esperando instalação”, pontuou.

Além das críticas, Requião Filho apontou que uma solução possível, viável e sustentável para resolver os problemas das escolas é a utilização de energia solar. “É importante que o Estado avalie de, no futuro, fazer uma parceria com a Itaipu, viabilizando a instalação de painéis de energia solar nas escolas. A Itaipu tem um programa de energia solar e é responsável por diversos convênios nesse sentido, então certamente pode beneficiar as escolas paranaenses”, destacou o parlamentar.

Para o deputado, a modernização da infraestrutura das escolas não pode mais esperar. Diante das mudanças climáticas, o governo do Estado deve apresentar medidas urgentes para a adaptação das escolas.