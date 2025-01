Rompimento prejudica abastecimento de água em 4 balneários de Guaratuba

Foto: Sanepar

A Sanepar informa que rompeu um anel de distribuição de água no balneário Coroados, em Guaratuba, na manhã desta sexta-feira (3).

O rompimento da tubulação, que tem 200 milímetros de diâmetro, pode afetar o abastecimento nas regiões dos balneários Barra do Saí, Coroados, Nereidas e Eliana. As equipes trabalham de forma rápida no conserto do anel, devendo concluir até as 13h. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade até o fim da tarde.

Em situações como esta, é imprescindível a compreensão e colaboração de todos. Para os que têm caixa de água domiciliar, a água deve ser priorizada para higiene e alimentação. Os serviços não essenciais e que demandam uso da água devem ser postergados até que o sistema volte à normalidade.