Saúde de Guaratuba implementa demanda livre nas UBS e contrata mais 4 médicos

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Arquivi

A Prefeitura de Guaratuba informou nesta terça-feira (25) que desde o início do ano, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) vem realizando mudanças no atendimento para diminuir o tempo de espera.

Uma das principais melhorias no atendimento da Atenção Básica em saúde no município foi a adoção do sistema de demanda livre.

Nas segundas-feiras, as UBS funcionam o dia inteiro com demanda livre, enquanto nos outros dias da semana o atendimento de demanda livre é realizado durante a manhã. Com isso, qualquer pessoa que procure atendimento nas unidades será recepcionada por enfermeiros qualificados, que realizam uma triagem inicial. Com base na avaliação, o enfermeiro encaminha o paciente para o médico da área ou, em casos urgentes, para um terceiro médico que atende urgências.

No período da tarde são realizadas as consultas para pacientes com condições específicas, como hipertensão, diabetes, gestantes, puericultura e saúde mental, conforme os programas do Ministério da Saúde.

Outro ponto do novo sistema é a eliminação da necessidade de pacientes chegarem às 5h da manhã para pegar “fichinhas”. Agora, o sistema de atendimento está focado em proporcionar uma assistência mais eficiente e ágil, com o objetivo de resolver as demandas dos pacientes no mesmo dia, sempre que possível.

Para garantir que a ampliação do atendimento tenha qualidade, mais quatro médicos foram contratados pelo município. Além disso, os enfermeiros das UBS têm um papel fundamental no atendimento. Eles são capacitados para avaliar muitas situações de saúde e, caso necessário, solicitar exames de rotina previstos pelos programas de saúde. Os resultados desses exames são encaminhados para análise médica, o que contribui para uma abordagem mais rápida e resolutiva.

Além dessas mudanças em todas as unidades, em fevereiro, a UBS da Prainha passou a atender diariamente com uma equipe de enfermagem e com médicos duas vezes por semana.