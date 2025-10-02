Seminário da Itaipu sobre “ODS na Prática” chega ao Litoral no dia 28

Os seminários integram o calendário de ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental e permitem reunir diversos atores das comunidades para um dia de aprendizado

Imagem: Makro Filmes/Itaipu Parquetec

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec iniciaram nesta quinta-feira (20), em Goioerê, na Região Centro-Oeste do Paraná um novo ciclo de seminários com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A campanha educativa “ODS na Prática: Agenda 2030 para transformação no território” percorrerá 21 cidades do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, levando o tema para as realidades locais. No Litoral, o evento será no dia 28 de outubro, em Matinhos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/h3cJpkGrZCHFy9hp8

Os primeiros seminários serão conduzidos pela ativista climática e embaixadora da Juventude da ONU, Mahryan Sampaio, que lidera ações em todo o Brasil conectando ODS, justiça climática e equidade social, fortalecendo comunidades no enfrentamento da crise climática, hídrica e no combate à fome.

Os seminários abordarão: compreensão dos ODS, metas e indicadores; estrutura de governança global e seus desdobramentos; territorialização dos ODS, destacando o papel dos atores locais na implementação da Agenda 2030; e estratégias e práticas para a efetivação dos ODS em nível local.

“Os seminários vão fortalecer o diálogo entre gestores públicos, instituições e comunidades. Nesta troca de experiências, vamos construir soluções sustentáveis que respondam aos desafios específicos dos territórios”, frisou o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

Ações para os Núcleos de Cooperação Socioambiental

Os seminários fazem parte da segunda campanha educativa de 2025, promovida dentro do calendário de ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. A primeira, conduzida entre abril e junho pelo biólogo e divulgador científico Átila Iamarino, teve como tema Mudanças Climáticas e COP30 e reuniu cerca de 6 mil pessoas.

“Para além dos encontros dos Núcleos, que finalizamos em setembro, eventos como os seminários nos permitem abordar outras temáticas e alcançar público ainda maior nos territórios. Nossa expectativa é reunir interessados em implementar ações de sustentabilidade, sobretudo tendo os ODS como bússola orientadora, seja para pequenas organizações, unidades escolares, unidades básicas de saúde até as politicas públicas em nível da gestão municipal”, pontuou Rosani Borba, gestora do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade na Itaipu Binacional

“Os Núcleos são instituições vivas que já fazem parte dos territórios. Mais do que espaços de encontro, são motores de transformação. Ao levarmos esse tema aos seminários, convidamos cada pessoa a se integrar e fortalecer essa rede de cooperação”, diz Karina Custódio, gerente de Educação do Itaipu Parquetec.

Programação completa

Em outubro, os seminários passarão por Toledo (dia 9), Francisco Beltrão (10), Castro (14), Rebouças (15), Pitanga (16), Cantagalo (17), Pérola (21), Cianorte (23), Maringá (24), Matinhos (28), São Mateus do Sul (29), Curitiba (30) e Almirante Tamandaré (31).

Em novembro, os eventos chegam a Jacarezinho (dia 4), Cornélio Procópio (5), Londrina (6), Ivaiporã (7) e Paraíso do Norte (11). Os seminários também percorrerão cidades do Mato Grosso do Sul, em datas a serem definidas.

Sobre a palestrante

Mahryan Sampaio é ativista climática e embaixadora da Juventude da ONU. Internacionalista, com pós-graduação em Direitos Humanos e Lutas Sociais pela Unifesp, é presidente do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) e fundadora e diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável, mobilizando comunidades para a construção de uma agenda socioambiental justa e inclusiva. Integra ainda a diretoria da ONG IKMR, que protege os direitos de mais de 1.000 crianças e jovens refugiados no Brasil.

Participou de quatro Conferências da ONU sobre o Clima (COP26 a COP29), incidindo nas negociações sobre adaptação e financiamento climático. Sua trajetória conecta ODS, justiça climática e equidade social, fortalecendo comunidades no enfrentamento da crise climática, hídrica e combate à fome.

Mahryan Sampaio irá abrir a série de seminários sobre a temática. Ela é ativista climática e embaixadora da Juventude da ONU | foto: Divulgação

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.