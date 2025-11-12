Itaipu mobiliza recursos para apoio na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu

Município foi devastado por tornado na última sexta-feira – no sábado, foi enviado o primeiro caminhão com materiais

Foto: Itaipu/Divulgação

Equipes da Itaipu Binacional estão no município de Rio Bonito do Iguaçu, prestando apoio às vítimas do tornado que atingiu o local na última sexta-feira (7). Integrantes da Assessoria de Responsabilidade Social viabilizaram um repasse de R$ 200 mil, via Fundo de Auxílio Emergencial (FAE), para aquisição de combustível para as máquinas pesadas, como tratores e escavadeiras, que estão fazendo a limpeza e retirada de entulho.

“A prefeitura já recebeu o montante, e agora estamos tentando agilizar uma doação de equipamentos”, explicou a gerente da Divisão de Iniciativas de Responsabilidade Social, Luciany Franco. “Também estamos em contato com as instituições que atuam na cidade, para saber das necessidades que têm e de que forma podemos atuar.”

No sábado (dia 8), o primeiro caminhão com materiais foi enviado para Rio Bonito do Iguaçu. A equipe binacional da Superintendência de Materiais, vinculada à Diretoria Financeira de Itaipu, mobilizou-se para separar telhas de fibrocimento e de barro, garrafas de água mineral, rolos de papel higiênico, copos plásticos, sacos de lixo de 100 litros, lanternas, pás e enxadas – materiais essenciais para auxiliar nas ações de recuperação do município.

Telhas e água potável estão entre os itens encaminhados para Rio Bonito do Iguaçu

O chefe do Corpo de Bombeiros da Itaipu, Márcio Marquetto, também esteve na cidade. Segundo ele, a equipe está atuando como apoio ao Corpo de Bombeiros do Paraná. “Felizmente, o número de vítimas graves ou desaparecidas foi muito pequeno. O trabalho aqui é mesmo de reconstrução, retirada de escombros, religação de energia e redes de comunicação, e a Itaipu está aqui para dar esse apoio logístico”, explicou.

Recursos humanos e financeiros

De acordo com a o superintendente de Obras e Desenvolvimento da Itaipu, Kleber da Silva, um grupo de profissionais do Conselho Regional de Engenharia, sob coordenação da Defesa Civil, está fazendo a primeira vistoria nas construções e classificando o nível do dano que edificação sofreu, se necessita de uma reconstrução total ou somente o reestabelecimento, para o caso de danos menores. Assim, é possível priorizar quais edificações receberão recursos.

Feito esse levantamento, uma equipe da Divisão de Planejamento de Infraestrutura da Diretoria de Coordenação da Itaipu está dando apoio no levantamento de quanto custará para reconstruir os prédios. A prioridade é a sede da Prefeitura, para que os serviços municipais voltem a funcionar. Até agora, já foi feito o levantamento orçamentário para oito prédios, incluindo escolas e creches.

“Estamos trabalhando para que, além do orçamento, sejam feitas as especificações técnicas, que serão necessárias para a licitação e contratação dos serviços de reconstrução. Essa ação visa colaborar com o a engenharia da prefeitura, que possui somente um engenheiro civil que será o responsável pela condução da parte técnica dessas licitações e execução”, explicou Kleber.

Clima de cooperação

Acompanhando pessoalmente esse apoio que a Itaipu está levando a Rio Bonito do Iguaçu, Kleber da Silva comentou como está sendo atuar em um local que está vivenciando uma tragédia como essa. “É uma sensação difícil. Na semana passada, eu estava em Belém, apoiando a construção das obras e vivendo o clima da COP30. Hoje vejo o efeito da devastação climática na nossa região. É um impacto muito chocante.”

Segundo ele, “o clima de cooperação e ação está muito forte, tem muitas frentes de trabalho com voluntariado, doação de mantimentos básicos, e agora também já é bem perceptível a chegada de materiais de construção e mão de obra nas coberturas das edificações”, relatou.

Tornado

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou como um tornado a ocorrência que causou grande destruição em Rio Bonito do Iguaçu. O município foi um dos mais atingidos no Estado durante o deslocamento de uma frente fria que passou por todas as regiões paranaenses, com vários núcleos de tempestade.