Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Mostra Axé oferece oficinas gratuitas de dança do ventre em Matinhos

Redação
Mais do que um evento artístico, a Mostra Axé propõe um espaço de diálogo, resistência e celebração, ampliando o conhecimento sobre as religiões afro-brasileiras e promovendo o respeito à diversidade
Fotos: Divulgação Mostra Axé

Mais do que um evento artístico, a Mostra Axé se consolida como um espaço de diálogo, resistência e celebração. O projeto cultural, que teve início no dia 22 de outubro e segue até 22 de novembro, promove ações que unem arte, ancestralidade e espiritualidade, ampliando o conhecimento sobre as religiões afro-brasileiras e incentivando o respeito à diversidade.

Entre as atividades em destaque está a oficina gratuita de dança do ventre – Véu de Jade, que é contrapartida da Mostra. A oficina é realizada sempre às quartas-feiras, às 16h, na Casa da Cultura Professor Délcio Ramos, em Matinhos. As aulas seguem até o dia 26 de novembro e são abertas a todos os públicos, sem necessidade de experiência prévia em dança.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/ekyqDaqisFfrcavY6. Segundo a coordenadora do projeto, Rafaela Corrêa Franz, a oficina é uma oportunidade de vivenciar o corpo como ferramenta de expressão e conexão com a ancestralidade.

 “A dança do ventre é um convite à escuta do próprio corpo e à celebração da vida. Não é necessário saber dançar, basta estar aberto à experiência”, afirma ela.

Rafaela destaca que a Mostra Axé é resultado do trabalho coletivo de artistas locais e pessoas de terreiro, e tem como propósito dar visibilidade às poéticas da Umbanda e do Candomblé, combatendo o racismo religioso e fortalecendo a valorização da cultura afro-brasileira.

“Toda força da arte, da ancestralidade e da transformação se encontram na Mostra Axé, um projeto que celebra caminhos criativos entre arte e espiritualidade”, reforça a coordenadora.

A programação completa da mostra é gratuita e aberta ao público, com exposições, apresentações e oficinas realizadas no hall de exposições Juliano Fumaneri Weiss, no Setor Litoral da UFPR.

A Mostra Axé é uma iniciativa aprovada pela Secretaria de Estado da Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A Casa da Cultura Professor Délcio Ramos está localizada na Rua Albano Müller, 111, Matinhos (PR). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 98725-0469, pelo e-mail [email protected] ou pelas redes sociais @MostraAxé (instagram.com/mostraxe/)

Redação
Leia também
Litoral

Itaipu e Itaipu Parquetec iniciam pelo Litoral nova rodada de seminários ODS

Litoral

Governo do Paraná lança playlist dos shows do Verão Maior no Spotfy

Matinhos

Mostra Axé traz religiosidade e cultura da umbanda e do candomblé na UFPR Litoral

Matinhos

Justiça Federal suspende redução de área de parque em Matinhos

Litoral

Governo anuncia atrações dos shows gratuitos do Verão Maior Paraná no Litoral

Manchete

Seminário ODS na Prática no Litoral terá Fabiana Romanelli como palestrante