Mostra Axé oferece oficinas gratuitas de dança do ventre em Matinhos

Fotos: Divulgação Mostra Axé

Mais do que um evento artístico, a Mostra Axé se consolida como um espaço de diálogo, resistência e celebração. O projeto cultural, que teve início no dia 22 de outubro e segue até 22 de novembro, promove ações que unem arte, ancestralidade e espiritualidade, ampliando o conhecimento sobre as religiões afro-brasileiras e incentivando o respeito à diversidade.

Entre as atividades em destaque está a oficina gratuita de dança do ventre – Véu de Jade, que é contrapartida da Mostra. A oficina é realizada sempre às quartas-feiras, às 16h, na Casa da Cultura Professor Délcio Ramos, em Matinhos. As aulas seguem até o dia 26 de novembro e são abertas a todos os públicos, sem necessidade de experiência prévia em dança.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/ekyqDaqisFfrcavY6. Segundo a coordenadora do projeto, Rafaela Corrêa Franz, a oficina é uma oportunidade de vivenciar o corpo como ferramenta de expressão e conexão com a ancestralidade.

“A dança do ventre é um convite à escuta do próprio corpo e à celebração da vida. Não é necessário saber dançar, basta estar aberto à experiência”, afirma ela.

Rafaela destaca que a Mostra Axé é resultado do trabalho coletivo de artistas locais e pessoas de terreiro, e tem como propósito dar visibilidade às poéticas da Umbanda e do Candomblé, combatendo o racismo religioso e fortalecendo a valorização da cultura afro-brasileira.

“Toda força da arte, da ancestralidade e da transformação se encontram na Mostra Axé, um projeto que celebra caminhos criativos entre arte e espiritualidade”, reforça a coordenadora.

A programação completa da mostra é gratuita e aberta ao público, com exposições, apresentações e oficinas realizadas no hall de exposições Juliano Fumaneri Weiss, no Setor Litoral da UFPR.

A Mostra Axé é uma iniciativa aprovada pela Secretaria de Estado da Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A Casa da Cultura Professor Délcio Ramos está localizada na Rua Albano Müller, 111, Matinhos (PR). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 98725-0469, pelo e-mail [email protected] ou pelas redes sociais @MostraAxé (instagram.com/mostraxe/)