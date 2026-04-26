Série de oficinas da Itaipu sobre segurança digital para idosos começa nesta terça no Litoral

A iniciativa da Itaipu e Itaipu Parquetec também inclui oficinas sobre como enfrentar a desinformação – confira horário e local e ainda se inscreva para uma carona até o encontro

Encontro do Núcleo Litoral em Paranaguã (fevereiro/2026) | \ foto: Divulgação

Nesta terça-feira (28), o Núcleo de Cooperação Socioambiental do Litoral abre o segundo ciclo de encontros de 2026. A iniciativa da Itaipu e Itaipu Parquetec conta com duas formações: a oficina “Fato ou Boato?”, destinada aos integrantes dos núcleos, e “Como evitar golpes, desinformação e outras armadilhas digitais”, voltada a convidados com mais de 60 anos.

As formações acontecem das 8h30 às 16h, na Unespar, em Paranaguá. O endereço do camu Universidade Estadual do Paraná é Rua Comendador Corrêa Junior, 117 – Centro. Os interessados devem se inscrever no formulário on-line: https://docs.google.com/…

Participantes estão organizando caronas para os interessados. Quem tiver oferecendo ou pedindo pode preencher este outro formulário, no link https://docs.google.com/…

Projetos colaborativos

Além das formações, nos encontros são realizados trabalhos coletivos voltados a melhorias sociais, ambientais e econômicas nos territórios. Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, as atividades formativas nos 21 Núcleos do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul terão papel central na construção de projetos colaborativos entre as instituições.

“Queremos que os integrantes dos Núcleos desenvolvam, em conjunto, projetos relevantes para a sociedade. Para isso, é fundamental que também estejam preparados para interpretar informações, reconhecer possíveis notícias falsas e buscar fontes confiáveis para que esses projetos nasçam e solucionem problemáticas reais”, disse.

Enio Verri também reforça o papel essencial da formação voltada às pessoas idosas neste ciclo. “Há notícias frequentes sobre a vulnerabilidade desse público a golpes digitais. Por isso, é fundamental oferecer orientações para que não caiam nessas armadilhas e possam caminhar junto conosco”, completa.

Abordagem das oficinas

As oficinas “Como evitar golpes, desinformação e outras armadilhas digitais” vão unir explicações práticas, atividades interativas e momentos de troca entre os participantes. A partir do uso cotidiano de celulares, aplicativos de mensagens e redes sociais, os encontros apresentarão, de forma acessível, como as informações circulam no ambiente digital e quais são os principais riscos.

Entre os temas abordados estão a identificação de notícias falsas, sinais de golpes, uso indevido de inteligência artificial e cuidados ao compartilhar conteúdos, além de estratégias simples de verificação e boas práticas de segurança. A proposta é ampliar a autonomia e o senso crítico, promovendo mais confiança e segurança no uso das tecnologias.

Já as oficinas “Fato ou Boato? Como enfrentar as enormes distâncias entre percepção e realidade?” terão uma abordagem baseada em dados, interação e construção coletiva. Ao longo das atividades, os participantes serão estimulados a confrontar percepções com evidências, analisando informações de forma mais crítica e qualificada.

O processo busca reduzir distorções causadas pela desinformação e fortalecer a tomada de decisão nos territórios, com resultados que serão organizados ao final de cada ciclo para apoiar o desenvolvimento das ações e projetos dos Núcleos.

Agenda

Após o Núcleo Litoral, as oficinas seguem para Rio Negro, no dia 29, reunindo o Núcleo Sul/Serra da Esperança. Na semana seguinte, as atividades avançam para o Norte e Noroeste: no dia 5 de maio, em Cornélio Procópio e Paranavaí; e no dia 6, em Wenceslau Braz e Rondon. No dia 7 de maio, os encontros acontecem em Ivaiporã e Arapongas.

Já no dia 12, as atividades chegam a Ponta Grossa e Itaporã (MS), seguidas por Guarapuava, no dia 13. No dia 14, Irati e Amambai (MS) recebem as oficinas, dando sequência à programação nas regiões Centro-Sul e sul do Mato Grosso do Sul.

A agenda continua no dia 19 de maio, com encontros em Maringá e Pato Branco, e no dia 20, em Campo Mourão e Quedas do Iguaçu. Na semana seguinte, no dia 26, as atividades ocorrem em Curitiba e Cascavel, reunindo participantes de diferentes regiões do estado. O ciclo se encerra no dia 27 de maio, com encontros em Rio Branco do Sul e Cruzeiro do Oeste, completando a rodada de oficinas nos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação econômica e social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec com o programa de Governança Participativa para a Sustentabilidade, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.