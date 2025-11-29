Correio do Litoral
Taiza Krueder reforça propósito sustentável do Clara Resorts após hotel conquistar três títulos no Sustainable Luxury Awards 2025

Redação
CEO do Clara Resorts celebra o reconhecimento internacional e destaca a importância de unir luxo, natureza e responsabilidade ambiental na hotelaria brasileira
Imagens> Divulgação / Clara Resorts

À medida que o turismo global e o perfil dos viajantes evoluem, o segmento de resorts e hotéis de luxo sustentáveis tende a crescer cada vez mais e se tornar referência para quem busca viagens com propósito, conforto e responsabilidade ambiental.

No Brasil, esse movimento tem sido impulsionado por iniciativas de grupos hoteleiros de olho nessa demanda do público. Exemplo disso é o Clara Resorts que, recentemente, obteve três títulos no Sustainable Luxury Awards 2025, premiação global que avalia práticas de sustentabilidade em empreendimentos de luxo.

Para a CEO Taiza Krueder, o reconhecimento representa “a valorização de um modelo de hospitalidade que integra conforto, convívio com a natureza e responsabilidade com o meio ambiente”.

As categorias que receberam o prêmio foram: Resort Ecológico de Luxo Mais Sustentável da América do Sul, Hotel de Luxo Mais Sustentável em Experiências de Aventura da América do Sul, e Hotel de Luxo Mais Sustentável em Experiências Culturais da América do Sul.

Sustentabilidade no dia a dia

O crescimento do segmento de “eco-luxo” na hotelaria global evidencia que a sustentabilidade passou a ser elemento essencial de competitividade. Relatórios do setor apontam que resorts de luxo que adotam práticas sustentáveis tendem a atrair hóspedes que valorizam consumo consciente, gerando maior fidelização e percepção positiva do empreendimento. 

Entre as práticas adotadas pelo Clara Resorts estão uso de energia renovável, manejo de água e esgoto, hortas orgânicas para abastecimento dos restaurantes, e programas de preservação ambiental que envolvem apoio à fauna local e reflorestamento. 

Essas ações estão em linha com diretrizes apontadas por associações internacionais de hotelaria sustentável, como o uso de materiais de baixo impacto ambiental, geração de energia limpa, água e resíduos geridos de forma consciente, além de envolvimento com comunidades locais.

O novo viajante

Estudos recentes da indústria indicam que uma parcela crescente dos viajantes prioriza acomodações com práticas ambientais responsáveis. Dados de mercado apontam que até 70% dos turistas preferem hospedar-se em hotéis eco-friendly quando têm a opção. 

Para Taiza Krueder, esse perfil de demanda reforça a importância de combinar hospitalidade de alto padrão com consciência ecológica. “A sustentabilidade não é um adendo, é parte da essência. O hóspede de hoje valoriza o equilíbrio entre bem-estar, experiência e responsabilidade ambiental.”

Ela acrescenta que o desafio da hotelaria contemporânea é oferecer conforto e excelência sem comprometer recursos naturais nem comunidades locais.

Clara Resorts e o impacto ambiental e social

Especialistas apontam que hotéis comprometidos com sustentabilidade reduzem consumo de água e energia, minimizam geração de resíduos e promovem economia de recursos. Essas ações a médio e longo prazo colaboram para a mitigação de impactos ambientais do turismo. 

Além disso, a valorização da comunidade local por meio de emprego, uso de produtos regionais, integração cultural e preservação ambiental contribui para um turismo mais equilibrado e consciente, com benefícios sociais e econômicos duradouros. 

Para Taiza Krueder, um dos objetivos do Clara Resorts é demonstrar que “é possível unir experiência de hospedagem sofisticada com práticas que respeitam a natureza e valorizam o entorno”.

Sobre Taiza Krueder

Taiza Krueder é CEO do Clara Resorts e chef formada pela École Supérieure de Cuisine Française de Paris Ferrandi. À frente do grupo, a empresária lidera operações com foco em sustentabilidade, experiências culturais e lazer familiar. Também gerencia o restaurante Braugarten e é autora de projetos como o canal Clara in Casa e o livro O Sabor de Compartilhar, voltados à culinária prática e à educação alimentar. Sua atuação considera práticas de ESG, promovendo consumo consciente, integração com a comunidade local e qualificação de profissionais do turismo.

Redação
