Hotéis do Litoral e de Curitiba têm ocupação de 90% nos feriados de 2025

A ocupação média nos hotéis do Litoral e de Curitiba durante os feriados de 2025 ficou em cerca de 90%, enquanto hospedagens de Foz do Iguaçu (Oeste) registraram média de 81%. Os valores são referentes a seis feriados e um período de férias.

Os dados de Curitiba e Litoral são do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), já as informações do município da Tríplice Fronteira são do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Foz do Iguaçu (Sindhotéis). As médias têm como base os feriados do Carnaval, Tiradentes, Páscoa, Sexta-feira Santa, Dia do Trabalhador, da Consciência Negra e as férias de julho.

“Isso é fruto de eventos, atrativos e variedade do que fazer ao redor do Paraná. Além disso, ações do Governo do Estado nos Territórios Turísticos e investimentos privados de hotéis, empresas e atrativos, colaboram para uma maior atração de visitantes. Quando há união e propósito comum, todos ganham, porque esse é um setor que gera emprego, renda e movimenta a economia”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

Ao longo do ano, os feriados foram responsáveis por atrair grande fluxo turístico ao Estado. No Carnaval, por exemplo, o Litoral – contando os sete municípios e a Ilha do Mel – registrou 95% de ocupação com picos de lotação, enquanto Curitiba teve média de 80%. Durante o período, foram mais de 1,3 milhão de visitantes no Paraná, seja aproveitando as folias das praias ou participando de atrativos únicos, como, a Zombie Walk.

“Nos últimos anos, a hotelaria tem se preparado para atender uma demanda cada vez maior, que não é mais concentrada apenas em determinadas épocas. Antes, o Estado era tímido em termos de turismo, hoje, os empresários do setor comemoram cada feriado, porque o fluxo de turistas em nossos municípios é constante”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção vinculado à Secretaria de Estado do Turismo (Setu).

SETOR COLHE FRUTOS – Segundo o SEHA, os empresários do ramo paranaense estão otimistas com os dados de recepção deste ano. Entre as surpresas positivas, por exemplo, está a grande quantidade de turistas e visitantes que foram registrados no Paraná durante o feriadão da Consciência Negra – celebrado em nível nacional há apenas dois anos.

Conforme dados compilados pelos sindicatos, Curitiba e Litoral tiveram uma taxa de ocupação próxima dos 90% apenas neste período (de 20 a 23 de novembro), enquanto Foz do Iguaçu registrou 91% de ocupação – com destaque aos resorts e hotéis de três estrelas, que foram os mais procurados pelos visitantes.

“Foz do Iguaçu, por exemplo, está cada vez mais preparada para essa grande recepção, ao lado de outras regiões, como Curitiba e Litoral, com hospedagens qualificadas para o público. É possível perceber essa onda positiva ao olhar para a Capital, uma mudança na preferência dos hóspedes, que agora estão ficando por mais tempo e aproveitando mais os finais de semana na cidade”, explica Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná.

Atrativos não param

Outro fator, reflexo direto do momento positivo que o Estado se encontra, é a recepção de turistas em atrativos paranaenses durante períodos de folga. Segundo administradoras e gestores de atrativos turísticos, os feriados se tornaram importantes geradores de fluxo, renda e emprego ao Paraná e seus empreendedores.

No Oeste, o exemplo mais recente é o Parque Nacional do Iguaçu – lar das famosas Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e o principal atrativo do Brasil e da América do Sul segundo a plataforma TripAdvisor. No feriadão da Consciência Negra, o atrativo recebeu mais de 40,1 mil visitantes oriundos de 80 nacionalidades diferentes.

“Os feriados são uma grande oportunidade para que visitantes vivam o Parque Nacional do Iguaçu com mais tempo. Além das Cataratas, temos novas trilhas, ciclovia e experiências em meio à natureza, por isso ampliamos o horário de atendimento nesses períodos, garantindo mais conforto e liberdade. Queremos que cada visitante descubra um parque mais amplo, diverso e cheio de novidades, no seu próprio ritmo”, disse Mario Macedo Junior, CEO da Urbia Cataratas, que administra a visitação turística do parque.

No Leste, o passeio de trem operado pela Serra Verde Express, ligando Curitiba a Morretes, teve mais de 7,1 mil passageiros nos trajetos de ida e volta durante o feriadão. O atrativo permite uma experiência em meio a Mata Atlântica Preservada – um Patrimônio Natural da Humanidade – e, dentre tantos títulos, foi eleito como um dos passeios de trem mais bonitos do mundo pela editora britânica Lonely Planet.

“Os feriados têm impulsionado de forma significativa o passeio, aumentando o movimento e fortalecendo toda a cadeia econômica da região. Entramos otimistas na alta temporada, especialmente com o início das saídas diárias do trem a partir de 1º de dezembro, o que deve ampliar ainda mais o acesso dos visitantes e manter o Estado em destaque entre os principais destinos do país”, afirmou Adonai Arruda Filho, diretor geral da Serra Verde Express.

Fim de ano

O recesso de final de ano é, para muitos, um momento para descanso e reposição de energias. Para a rede hoteleira e empresários do setor paranaense, no entanto, trata-se de uma oportunidade de trabalhar e colher bons resultados, uma vez que a expectativa para o período é de alta presença de turistas, ultrapassando 90% de ocupação nos hotéis.

As programações de Natal, junto do Réveillon e do Verão Maior Paraná, são alguns dos principais atrativos que devem captar visitantes ao Estado. Opções gratuitas não faltam: é Coral no Palácio Avenida; Maria Fumaça temática; decorações iluminadas; e até candidato ao Guinness Book de maior Papai Noel do Mundo.

