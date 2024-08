TCP promove mutirão da saúde nas comunidades insulares de Paranaguá

Medição de pressão, glicose e orientações sobre saúde são algumas das ações realizadas durante todo o mês de agosto

A moradora da Ilha do Amparo Solange das Neves Ramos tem sua pressão medida | foto: TCP/Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, está promovendo neste mês de agosto o “Mutirão da Saúde: Medição da Pressão, Glicose e similares”, campanha realizada em parceria com o Sesc e que faz parte do “Projeto Saúde e Bem-Estar Caiçara”. O objetivo é prevenir doenças e disseminar informações sobre saúde nas comunidades caiçaras de Paranaguá, especialmente nas regiões com difícil acesso aos serviços de saúde.

As ações são realizadas durante as reuniões do Grupo de Trabalho Caiçara, encontros periódicos organizados pela equipe da TCP para identificar e atender as solicitações das comunidades. Uma localidade beneficiada foi a Ilha do Amparo – com uma população aproximada de 230 moradores, a região fica situada a cerca de 4 km do Porto de Paranaguá e possui acesso exclusivamente de barco.

“A distância das comunidades em relação à região central de Paranaguá dificulta o acesso aos serviços de saúde. Com esta ação, buscamos mitigar esses obstáculos, promovendo a saúde e o bem-estar dos moradores, além da distribuição de materiais preventivos” destaca Rafael Stein, gerente institucional e jurídico da TCP.

As atividades planejadas e executadas nas comunidades foram desenvolvidas por meio do Diagnóstico Socioambiental Participativo considerando as prerrogativas da Educação Ambiental brasileira. Neste aspecto, medir a pressão arterial e os níveis de glicose regularmente é fundamental para o monitoramento da saúde e a prevenção de comorbidades como diabetes e hipertensão. Ambas, quando não controladas, podem levar a complicações graves, incluindo doenças cardíacas e problemas renais.

“Tem gente aqui com pressão alta, diabetes, outras doenças, e com essa atenção mais próxima fica mais fácil de se cuidar. Para atravessar para Paranaguá é bem mais complicado, demora um pouquinho, e acaba dificultando um pouco o nosso dia a dia. Quando eles vêm aqui é muito bom, facilita bastante”, disse Solange das Neves Ramos, moradora da Ilha do Amparo.

Para a realização do programa, foi contratada uma embarcação para transportar a equipe parceira e todos os equipamentos necessários. Além de Amparo e Eufrasina, primeira comunidade a receber a visita, Piaçaguera, São Miguel e Ponta de Ubá também receberão as equipes do Terminal e do Sesc ao longo do mês. “Essa ação melhora a qualidade de vida de todos os moradores, pois cria uma oportunidade para um diálogo participativo onde eles podem tirar dúvidas e discutir sobre o cenário de saúde atual da comunidade”, explica Stein.

Iniciativas contínuas para saúde e sustentabilidade

O “Projeto Saúde e Bem-Estar Caiçara” faz parte do Subprograma de Educação Ambiental para a Comunidade (PEAC) da TCP, e desde abril de 2018 vem se adaptando às necessidades das comunidades, realizando campanhas bimestrais de prevenção e saúde.

Em 2024, já ocorreram três ações abertas a toda a comunidade: o Combate à Dengue, o Diálogo sobre Vacinação contra a Gripe e a Saúde do Pescador no Inverno. Tais projetos estão alinhados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 do Pacto Global das Nações Unidas, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de pessoas de todas as idades.