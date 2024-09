Telhado de ginásio de escolas de Guaratuba desaba em reforma feita durante as aulas

A estrutura do teto do ginásio de duas escolas do bairro Mirim, em Guaratuba, veio abaixo na manhã desta quarta-feira (25), causando um grande susto. Uma moradora foi ver o que acontecia depois de ouvir gritos de crianças.

A situação foi ainda mais grave porque aconteceu durante as aulas nas escolas Léa Germano Monteiro (estadual) e João Gualberto da Silva (municipal), instituições de ensino fundamental que ficam no mesmo terreno. O ginásio municipal era usado para atividades das escolas, antes de ficar em estado de abandono.

Uma moradora da frente do colégio diz que ouviu gritos de crianças na hora do desabamento. Ninguém se feriu, mas, segundo ela observou, alguns alunos estavam em atividade no pátio quando aconteceu o acidente. Um pai de aluna da vizinhança contou, com alívio, à reportagem que sua filha não foi para a aula naquele dia. O tio de um estudante disse que iria avisar a mãe para ela vir buscar o filho.

A situação aconteceu às 7h59, conforme as imagens de uma câmera de monitoramento de uma residência em frente. A filmagem mostra um operário em cima da estrutura e o barulho de serra. De repente, a estrutura cede em dois pontos e uma delas desaba, deixando o trabalhador no meio. Não dá para ver se ele tem equipamento de segurança.

A reportagem entrou no colégio, cerca de duas horas depois do desabamento, e foi informado pela direção que o ginásio está em obras desde terça-feira (24). Foi possível observar que o isolamento do local era feito apenas por fitas plásticas amarela e preta e não por tapumes. Além da estrutura metálica rompida e enferrujada, as altas paredes de tijolo ao lado do pátio aparentam fragilidade. Um comunicado foi enviado hoje aos pais, informando que a obra iniciou ontem.

Neste momento, os operários haviam deixado de mexer no telhado e estavam apenas observando dentro e fora do ginásio, discutindo o que fazer. Não havia nenhuma placa indicando a obra ou demolição.

Obras mal executadas – Conforme alguns moradores informaram à reportagem, a Prefeitura chegou a iniciar uma reforma há mais de um ano. Parte das vigas foram substituídas e foram aplicadas soldas em pontos que estavam rompidos. A estrutura, no entanto, não recebeu cobertura e ficou exposta ao tempo, aumentando a ferrugem e o risco de desabamento.

A queda nesta quarta-feira ganhou ainda maior repercussão nas redes sociais, com as postagens lembrando as obras paradas da prefeitura e as que começaram a ser feitas no período eleitoral e estão sendo mal executadas.

Os recapes asfálticos, por exemplo, acabam causando mais transtornos que melhorias e, em muitos trechos, os buracos na rua até aumentaram.