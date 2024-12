Varanda de supermercado desaba e atinge cachorro no Balneário Grajaú

Foto: Corpo de Bombeiros

A sacada do piso superior do prédio de um supermercado em Pontal do Paraná desabou e feriu um cachorro que estava na calçada, na manhã desta quinta-feira (12). Funcionários e pessoas que estavam passando ficaram assustadas, mas não houve nenhuma vítima a mais. A situação aconteceu no Empório Supermercados, no Balneário Grajaú,.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, desabou uma porção da estrutura da varanda. O cachorro foi atingido e encaminhado ao hospital por populares”, disse o tenente Gabriel Scardua,

Após o desabamento, o acesso ao supermercado foi temporariamente bloqueado. O setor de engenharia da prefeitura esteve no local e a Guarda Municipal garantiu a segurança no local. As causas do desabamento serão apuradas.

Super Rede – Pontal do Paraná e as cidades vizinhas estão traumatizadas com o desabamento de um supermercado que causou três mortes. Em março deste ano, três funcionárias morreram após a laje do Supermercado Super Rede desabar, no Balneário Canoas, também em Pontal do Paraná, a poucos quilômetos do balneário Grajaú.