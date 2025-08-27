TV Assembleia amplia programação e modernização da identidade visual

A TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Paraná, anuncia uma nova fase a partir desta quarta-feira (27): a grade de programação será ampliada com novos programas, quadros e telejornais, que alcançarão um número ainda maior de municípios do Estado. Para simbolizar este novo momento da emissora, a identidade visual foi modernizada – com um design que reflete o compromisso da Alep com a transparência.

Ao todo, três novos programas e dois novos quadros televisivos passam a compor a programação a partir desta quarta. O público poderá se informar sobre temas essenciais e direitos em assuntos como agricultura (no programa “Semeando Informação”), cidadania (“Sou Cidadão”) e saúde (“Conversa Saudável”). O cidadão também conhecerá melhor as estruturas e as inovações implementadas nas dependências da Casa de Leis (no quadro “Fique por Dentro”), bem como poderá se inteirar sobre as proposições legislativas na perspectiva dos deputados autores (“Com a Palavra, o Deputado/ a Deputada”).

Atrações já consolidadas, “Arte & Cultura” e “Assembleia Entrevista” seguirão na grade de programação, ganhando novas datas de exibição. Ambos os programas tiveram suas logos reformuladas, agora alinhadas à nova identidade visual da emissora. Confira a sinopse e os horários de todos os programas da TV Assembleia no fim da reportagem.

Nas próximas semanas, dois telejornais passarão a compor a programação da emissora. O “Direto do Plenário”, que será exibido sempre antes das sessões plenárias, trará informações sobre as atividades legislativas. Já o “Redação Final”, apresentado ao fim do dia, trará detalhes sobre a apreciação das proposições no Plenário. Com os últimos ajustes técnicos sendo realizados pelas equipes de operação e de jornalismo, os programas ainda não têm data definida de lançamento.

Identidade visual e transparência

A arquitetura do prédio do Plenário é a principal influência da nova identidade visual adotada pela TV Assembleia. As marcas dos programas e da própria emissora carregam as linhas horizontais e verticais que formam o edifício, enquanto a fachada de vidro do prédio transmite um objetivo desta nova fase da emissora: promover ainda mais a transparência do Legislativo paranaense.

“Tenho colocado a transparência como prioridade e fico muito feliz em ver a TV Assembleia sendo ampliada e chegando aos lares dos paranaenses. Um dos meus principais objetivos é que a população tome, a cada dia que passa, mais conhecimento sobre o que se passa no Legislativo”, ressalta o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Alexandre Curi (PSD).

“Temos uma comunicação cada vez mais ativa, cada vez mais abrangente e cada vez mais acessível à população do Paraná. Sem dúvida nenhuma, esse é um passo que damos no sentido de nos tornarmos ainda mais transparentes”, destaca o deputado Gugu Bueno (PSD), 1º secretário da Alep. “Os 54 deputados trabalham muito, mas é necessário que aquilo que fazemos no dia a dia seja comunicado e a informação correta seja levada aos paranaenses. Esse é o nosso grande desafio: modernizar a TV Assembleia para estar mais próximo de você”, complementa a parlamentar Maria Victoria (PP), 2ª secretária da Alep.

Parceria e ampliação

A formalização de um convênio entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Câmara de Vereadores de Curitiba é um dos fatores que permitiu a ampliação da grade televisiva. A parceria foi oficializada na tarde desta quarta-feira (27), durante a terceira edição do Assembleia nos Bairros, realizada no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

O acordo, que não envolve recursos financeiros, permite que a TV Assembleia utilize um estúdio do Legislativo municipal para a gravação de programas de entrevista – Sou Cidadão, Conversa Saudável e Semeando Informação são gravados na Casa de Leis municipal. Em contrapartida, a TV Assembleia irá veicular programetes e boletins produzidos pela equipe de comunicação da Câmara de Vereadores de Curitiba.

A modernização das estruturas e a ampliação das equipes da TV Assembleia, que conta hoje com 22 profissionais responsáveis pela operação técnica e 12 jornalistas, é outro fator que favoreceu o crescimento da emissora. “Com os profissionais qualificados e o volume enorme de pautas que a Assembleia produz, temos condições de entregar um produto de melhor qualidade e em maior quantidade. A expectativa para esta nova fase é das melhores possíveis. Sentimos motivação interna na equipe, a necessidade do público em geral e dos próprios veículos de comunicação”, ressalta o diretor de Comunicação da Alep, João Debiasi.

“Faz parte da função da TV pública trazer informações de cidadania para as pessoas. Além de saberem tudo o que acontece aqui dentro, por conta da transmissão das sessões, teremos programas que trazem informações sobre os direitos e onde você pode buscar exercê-los”, explica Ana Zimmerman, editora-chefe da TV Assembleia. “Queremos ampliar o nosso alcance e chegar com uma linguagem mais acessível ao cidadão. A ideia é tornar a marca mais moderna, e atrativa, para atrair audiência para TV Assembleia, para que ela se torne referência”, complementou.

A ampliação da programação ocorre em paralelo à expansão da emissora no interior do Paraná: ao longo dos próximos meses, o sinal da TV Assembleia deverá alcançar 123 dos 399 municípios paranaenses. Atualmente, a emissora conta com 100 retransmissores no interior do Paraná. A expansão é prevista graças ao programa Digitaliza Brasil, do governo federal, que promove a digitalização do sinal no país.

Programação

Confira abaixo a grade da TV Assembleia, com os horários e sinopses das novas programações, tal como os novos horários de programas que já constavam na grade:

Semeando Informação: o programa apresentará conversas sobre agricultura e agronegócio. A edição de estreia traz um bate-papo com o engenheiro agrônomo José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar. A atração será exibida toda segunda-feira, às 13h, com reprise às 18h.

Sou Cidadão: entrevistas que tratarão de temas como cidadania, direitos, deveres e conquistas da população do Paraná. O episódio de estreia será com Claudia Silvano, coordenadora do Procon Paraná. O programa será exibido toda terça-feira, às 13h, com reprise às 18h.

Conversa Saudável: programas que tratarão de assuntos como saúde, bem-estar e saúde mental. O programa é organizado em temporadas temáticas, cujos episódios aprofundam diferentes aspectos de um tema específico. A primeira temporada abordará o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O programa será exibido às quartas-feiras, às 13h, com reprise às 18h.

Fique por Dentro: o quadro apresentará aos cidadãos paranaenses inovações referentes à estrutura da Assembleia do Paraná. O programa de estreia trata sobre o funcionamento do sistema de reconhecimento facial de visitantes e funcionários. A data de lançamento ainda será definida.

Com a Palavra, o Deputado/Com a Palavra, a Deputada: ao longo de alguns minutos, os parlamentares abordarão seus projetos de leis e demais proposições. A data de lançamento ainda será definida.

Assembleia Entrevista: atração que já consta na programação da emissora, o programa apresenta bate-papos sobre os mais distintos temas de repercussão. A partir desta semana, a atração será exibida às quintas-feiras, às 13h, com reprise às 18h.

Arte e Cultura: tradicional programa da TV Assembleia, ele traz aos paranaenses conversas sobre temas como literatura, cinema e artes plásticas. A partir desta semana, a atração será exibida às sextas-feiras, às 13h, com reprise às 18h.