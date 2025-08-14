TV Assembleia vai divulgar previsão do tempo do Simepar

Reunião nesta quarta-feira (13) | foto: Rafael Bertelli/Mandato Goura

Representantes da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) se reuniram, nesta quarta-feira (13), para tratar dos detalhes do convênio para a divulgação de informações meteorológicas atualizadas e de utilidade pública na programação da TV Assembleia.

A parceria deverá ser assinada formalmente no próximo dia 24. A iniciativa contou com a articulação do deputado estadual Goura (PDT) e prevê a inclusão de boletins de “previsão do tempo” na grade de transmissão do canal legislativo.

“Essa ideia surgiu das conversas que mantivemos com o diretor-presidente do Simepar, Paulo de Tarso, para a homenagem aos meteorologistas que fizemos em maio deste ano. Foi quando fizemos a sugestão ao presidente Alexandre Curi sobre esse convênio”, contou Goura. “Também levamos essa proposta à Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável), em julho.”

A reunião para tratar dos detalhes do termo de cooperação entre a Alep e o Simepar contou com a participação pela Alep do diretor-geral, Wellington Dalmaz, do diretor de Comunicação, João Debiasi, e do procurador-geral Fernando Maciel Filho.

Pelo Simepar participaram a diretora-executiva, Vanessa D’Ávila, a gerente de Meteorologia, Sheila Paz – Gerente de Meteorologia e a assessora da Diretoria Executiva, Ana Macedo Simepar.

Assinatura do convênio

“Quero ressaltar e agradecer o empenho do deputado Goura em encaminhar essa sugestão ao nosso presidente e ajudar na consolidação desse protocolo que estamos encaminhando agora”, destacou o diretor-geral da Alep, Wellington Dias.

O diretor de Comunicação da Alep também elogiou a iniciativa. “Informações sobre meteorologia serão um dos destaques da programação e um serviço muito útil aos paranaenses”, comentou João Debiasi.

Para a diretora-executiva do Simepar a iniciativa tem como objetivo incluir informações meteorológicas atualizadas e de interesse público nas transmissões da TV Assembleia, no formato inicial, e sem custos para a Assembleia.

“O Simepar oferecerá uma seleção de produtos meteorológicos prontos para uso que poderão ter as adequações visuais necessárias. O material será disponibilizado para inserção nas transmissões da TV Assembleia”, explicou Vanessa D’Ávila.

Segundo ela, o pacote de informações será atualizado uma vez ao dia e adaptado para exibição na TV. “Entre os conteúdos previstos estão: imagem de satélite mostrando as condições atmosféricas em tempo real; mosaico de radares meteorológicos que indica a estrutura e o deslocamento das chuvas; mapa diário de previsão do tempo; e tabela com previsão detalhada, com condição, mínima e máxima para nove municípios.

Serviço ao cidadão

“A previsão do tempo e os dados meteorológicos ajudam as pessoas a se preparar não só para o clima do dia, mas também para eventos extremos, e ainda apoiam serviços como a Defesa Civil na divulgação rápida dessas informações”, comentou Goura sobre a relevância de se informar e se divulgar esse tipo de serviço.