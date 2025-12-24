Verão Maior: PM promove ação de conscientização contra a violência doméstica e importunação sexual

Policiais militares distribuíram materiais informativos e dialogaram com moradores, comerciantes e turistas sobre a importância de reconhecer sinais de violência e buscar ajuda

Fotos: PMPR

A Polícia Militar do Paraná promoveu, nesta terça-feira (23), uma ação de conscientização e sensibilização da comunidade em Matinhos voltada à prevenção da violência doméstica e familiar e à importunação sexual. A iniciativa integra o Verão Maior Paraná, programa do Governo do Estado que intensifica a atuação das forças de segurança no Litoral durante a temporada, com foco não apenas no policiamento ostensivo, mas também na prevenção e orientação da população.

Durante a atividade, policiais militares distribuíram materiais informativos e dialogaram com moradores, comerciantes e turistas sobre a importância de reconhecer sinais de violência e buscar ajuda. A PMPR reforçou que a denúncia é uma ferramenta fundamental para interromper ciclos de agressão e permitir que o poder público atue de forma rápida e eficaz, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos autores.

“A presença da PMPR no Verão Maior vai além do policiamento ostensivo. Essas ações de conscientização são fundamentais para prevenir a violência doméstica e a importunação sexual, especialmente em um período em que os índices historicamente aumentam. Orientar a população, incentivar a denúncia e mostrar que a PMPR está próxima da comunidade são medidas que salvam vidas e fortalecem a proteção às mulheres”, destacou a major Carolina Zancan.

O Paraná tem registrado avanços expressivos na redução da violência contra a mulher nos últimos dois anos, com destaque para 2025, resultado das ações integradas da Operação Mulher Segura. O Estado figura entre os poucos do país que conseguiram diminuir o número de fatalidades e de casos de feminicídio, evidenciando a efetividade das políticas públicas e do trabalho das forças de segurança.

A PMPR ressalta que o envolvimento da comunidade é essencial para fortalecer essas iniciativas. Denúncias anônimas de violência doméstica podem ser feitas pelo telefone 181, com encaminhamento às equipes da Patrulha Maria da Penha para acompanhamento preventivo. Em emergências ou flagrante, a orientação é acionar imediatamente o 190, permitindo uma resposta rápida e evitando a escalada da violência.