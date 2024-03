Zeca Dirceu mantém pré-candidatura a prefeito e cobra respeito à militância

Foto: mandato Zeca

O deputado federal Zeca Dirceu disse na noite desta quinta-feira (13), que mantém sua pré-candidatura a prefeito de Curitiba e que a militância do PT do Paraná tem que ser respeitada nas decisões dos diretórios municipais referentes à participação do partido nas eleições municipais de outubro. “Qualquer decisão que venha interromper um processo que já está em curso é um desrespeito aos pré-candidatos já inscritos, ao diretório municipal e, principalmente, à militância que participar das eleições com candidatura própria do partido”, disse Zeca Dirceu a respeito da suspensão do encontro municipal marcado para 7 de abril.

“Nós ficamos sabendo pela imprensa (da decisão da executiva nacional e do GTE). No mínimo, é um desrespeito. Essa possível decisão, esse encaminhamento de decisão, talvez seja discutido no diretório nacional e nada muda a minha determinação de continuar defendendo a candidatura própria em Curitiba”, completou.

Além de Zeca Dirceu, a deputada federal Carol Dartora e o advogado Felipe Magal são pré-candidatos na disputa da prefeitura da capital paranaense. A candidatura própria tem apoio ainda dos deputados Tadeu Veneri, Professor Lemos, Requião Filho e Renato Freitas; do ex-senador Roberto Requião, do ex-deputado Dr. Rosinha, e das vereadoras Professora Josete e Giorgia Prates.

A Frente Ampla formada pelo PT, PV, PCdoB, PDT e PSB, segundo o deputado federal, é muito importante para a vitória da centro-esquerda em Curitiba e os partidos devem ter seus pré-candidatos como já fizeram o PDT com o deputado Goura e o PSB com o deputado Luciano Ducci. “O PT tem que apresentar seu nome. Por que alguém de cima pra baixo vai nos impedir de participar desse processo de forma legítima e democrática?”, questiona.

“Isso é inaceitável, é um equívoco, é um erro muito grande. Até porque ninguém sabe se quem está se apresentando como pré candidato vai manter sua candidatura até junho ou julho. O partido está desconsiderando a sua vaga, a sua militância, os seus deputados, o próprio diretório municipal e a própria executiva municipal”, pontua o deputado.

Zeca Dirceu disse ainda que vai comunicar o presidente Lula (PT) da avaliação pela candidatura própria e espera que a direção nacional do partido não cometa nenhum tipo de violência política, atropelo ou desrespeito às instâncias partidárias. “Primeiro, cabe ao diretório municipal decidir, o diretório estadual respaldar ou não a decisão, para depois o diretório nacional fazer sua avaliação, levando em consideração as decisões em nível municipal e estadual, e tomar a melhor decisão pro Brasil pro presidente Lula e para o partido. Vamos à luta, com fé, coragem e sem medo de ninguém”, reiterou.