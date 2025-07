Zeca Dirceu defende cassação imediata do mandato de Eduardo Bolsonaro

Foto: Divulgação

O deputado Zeca Dirceu (PT) defendeu nesta quarta-feira (16), a suspensão imediata do mandato e cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. “Acabo de assinar, com outros parlamentares, o requerimento à Mesa Diretora para reconhecer a gravidade das condutas (do deputado Eduardo Bolsonaro) em prejuízo da nação brasileira”, disse Zeca Dirceu no X-twitter.

Eduardo Bolsonaro é acusado por quebra de decoro parlamentar em face da reiteração de condutas atentatórias à soberania nacional, ao Estado Democrático de Direito e às prerrogativas institucionais do Parlamento e do STF. “É mais um ataque contra a nossa democracia. Basta! Urgência na punição dos traidores do Brasil!”, pontuou o petista.

No requerimento, os deputados afirmam que Eduardo Bolsonaro, mesmo afastado do mandato desde 20 de março, aprofundou a postura reiterada de hostilidade às instituições brasileiras, com ênfase no Supremo Tribunal Federal (STF) e se engajou, de modo sistemático, em campanhas públicas por retaliações internacionais contra o Brasil.

Fatos

Entre os fatos mais recentes e escandalosos, segundo a denúncia encaminhada à Mesa Diretora do legislativo, destaca-se a atuação pública do deputado do PL em campanha nos EUA por sanções diplomáticas e econômicas contra o Brasil que culminou na decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, em aplicar uma tarifa de 50% às exportações brasileiras, caso não haja anistia aos envolvidos nos atos golpistas e caso o país avance na regulação das plataformas digitais.

“Eduardo Bolsonaro comemorou publicamente essa ameaça à economia nacional, reforçando que tal medida seria uma resposta à atuação do STF. Trata-se, objetivamente, de uma chantagem contra o povo brasileiro, feita por um grupo que, incapaz de vencer democraticamente, busca subjugar o país a interesses estrangeiros”.

Além disso, afirmam os deputados, Eduardo Bolsonaro tem publicado conteúdos com linguagem apocalíptica, messiânica e beligerante, mencionando “sangue”, “vingança” e “redenção”, o que configura verdadeiro incitamento à violência política.

“É inadmissível que um deputado federal, ainda que licenciado, utilize seu cargo e sua visibilidade para agir contra o interesse nacional, em conluio com potências estrangeiras, buscando pressionar instituições brasileiras mediante ameaças econômicas, difamação internacional de autoridades do Estado e sabotagem à soberania nacional”, completa o requerimento.