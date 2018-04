Câmara de Guaratuba vai receber mais de 1.000 estudantes em 2018

Mais de 1.000 estudantes deverão visitar a Câmara de Vereadores de Guaratuba durante este ano para conhecer como são eleitos os vereadores e o que eles podem e não podem fazer pela população.

Os estudantes farão parte do projeto Escola no Legislativo que teve a edição de 2018 lançada em sessão solene, na noite desta quarta-feira (25).

Lançado em 2017, teve 16 escolas públicas municipais e estaduais e cerca de 950 alunos. Neste ano serão 19 escolas, incluindo duas particulares. Representantes de todas as escolas comparecerem ao evento e receberam um selo de participação do projeto.

As visitas vão acontecer às terças e sextas-feiras. Alunos do 5º ao 9º anos vão receber informações sobre os três poderes, a história do Legislativo de Guaratuba, as eleições, o funcionamento da Câmara, as atribuições dos vereadores e como a população pode interagir com o Poder Legislativo e com cada vereador.

O trabalho é coordenado pela vereadora Professora Paulina, com apoio de servidores da Câmara. Ao explicar ao funcionamento do projeto, a vereadora destacou a importância da política na Educação, na formação dos cidadãos e da aproximação dos vereadores da comunidade. No primeiro ano, as visitas sempre tiveram a participação de outros vereadores, que deram explicações, contaram histórias e respondem perguntas.

E, 2017, os estudantes fizeram diversas propostas que a Câmara apresentou durante as sessões como proposição e que foram votadas, aprovadas e encaminhadas aos órgãos competentes, geralmente para a Prefeitura Municipal. Na maioria foram pedidos de obras e ações relacionadas à escola, à comunidade escolar e os bairros onde os alunos vivem.

A sessão de abertura da Escola no Legislativo foi dirigida pelo presidente da Câmara, Mordecai de Oliveira, e contou ainda com as vereadoras Paulina e Maria do Neno e dos vereadores Nei Stoqueiro e Donizete Pinheiro. O prefeito Roberto Justus prestigiou o evento e elogiou a iniciativa da Câmara em favor da cidadania e do futuro de Guaratuba.

Também compareceram o padre Roque Sutil Gabriel, o vice-prefeito Jean Colbert, da secretária de Educação, ex-vereadora e professora, Cátia do Doro, e outros secretários municipais, além de professores.

Professor Paulinho – Na mesma sessão solene, foi entregue uma moção de aplausos póstuma ao professor Paulo Santos da Silva, falecido em 2017. Atuante na comunidade e na Igreja Católica, professor Paulinho fazia parte do coral da Igreja Matriz N. S. do Bonsucesso. O coral fez uma apresentação durante a emocionante solenidade.