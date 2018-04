Perseguição termina com acidente e morte na BR-376

Um suspeito de assalto e sequestro foi morto durante perseguição policial na madrugada desta sexta-feira (27), na BR-376, em Tijucas do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava em uma caminhonete roubada e bateu contra a mureta de um viaduto. O dono do veículo foi sequestrado na Praia Brava, em Itajaí e estava preso na caçamba do veículo e só teve ferimentos leves. Outro suspeito que estava no veículo foi preso.

Não houve bloqueio no trânsito, mas o acidente, por volta das 5h, no KM 664, provocou uma fila de cerca de 8 quilômetros no sentido Curitiba da rodovia.

A equipe do Posto da PRF do Alto da Serra recebeu denúncia de que o motorista de uma Amarok estava em direção perigosa pela rodovia e, quando tentorou abordar o veículo, o motorista jogou a caminhonete contra a viatura e fugiu.

Os policiais então fizeram uma perseguição até o viaduto de acesso à cidade de Tijucas do Sul, onde criminoso que dirigia caminhonete perdeu o controle. Ele subiu no viaduto e bateu contra uma mureta.

Com o impacto, um dos sequestradores foi ejetado da Amarok e morreu na hora. Ao abordar o veículo, a PRF prendeu o outro ocupante e descobriu que um homem levado preso na caçamba era a vitima. O homem que acabou preso portava uma pistola que foi usada no crime. Ele foi identificado pela vítima como um dos assaltantes.

A vítima de sequestro foi atendida por uma equipe de socorro e depois ficou com a PRF. O corpo do bandido morto foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Civil deve investigar o crime a partir da prisão do homem que sobreviveu.

Outro acidente, no km 622, também deixou o trânsito congestionado – colisão entre dois caminhões, com uma vítima grave. Os dois acidentes não tem relação.

Com informações da Gazeta do Povo, Massa News, Banda B e PRF