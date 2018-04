Assaltante larga arma no balcão e acaba presa, em Paranaguá

Uma mulher foi presa na tarde de sexta-feira (28), 28, acusada de assaltar uma distribuidora de doces e bebidas na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no Conjunto Bertioga, em Paranaguá. A notícia foi publicada no site Agora Litoral.

De acordo com o jornal online, a mulher chegou em uma moto que era pilotada por um homem. Dentro da loja, pegou vários pacotes de bombom e colocou em cima do balcão. Quando a balconista perguntou se a compra seria em dinheiro ou cartão, ela sacou uma garrucha e anunciou o assalto e exigiu que a entregasse o dinheiro do caixa.

Ao pegar o dinheiro, largou a arma em cima do balcão. A atendente, então, jogou a arma para longe e começou a lutar com a assaltante, que tentou fugir, mas acabou detida com a “ajuda de populares”. O homem na motocicleta sumiu.

A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia da 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, junto com a garrucha artesanal, de calibre 38. Juliane da Silva Alves, de 30 anos, apresentada como autora do assalto, foi autuada em flagrante por roubo agravado.

Com informações do Agora Litoral