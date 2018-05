Servidores e Nelson Justus são homenageados na Câmara

Em sessão solene na Câmara de Vereadores de Guaratuba, nesta sexta-feira (27), foram homenageados 27 servidores municipais pelo desempenho e dedicação ao trabalho. Eles receberam um Certificado de Congratulação. Veja a relação ao final desta matéria.

Logo em seguida, a Câmara entregou ao deputado estadual Nelson Justus o Título de Cidadão Honorário de Guaratuba, aprovado em 2012. De acordo com a justificativa do projeto, de autoria do vereador Almir Troyner, “o deputado tem dedicado especial atenção a Guaratuba, conseguindo muitos dos recursos e projetos não obrigatórios do Estado que chegam à cidade”.

Na edição de sexta-feira, o Jornal de Guaratuba relaciona dezenas de obras e projetos conseguidos por Nelson Justus desde que assumiu o cargo de presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em 1985. Justus também foi presidente da Sanepar, secretário de Estado da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, secretário de Estado dos Transportes e deputado eleito por sete mandatos, desde 1990.

Veja algumas:

Estação de Tratamento de Água Saí-Guaçú; Ginásio de Esportes do Coroados; pavimentação do acesso a Caieiras, Trevo do Coroados; abertura e pavimentação da avenida Paraná; reforma de escolas estaduais; terreno e pavimentação do Parque de Eventos; ambulâncias; vans de transporte para a saúde; veículos para os Bombeiros e Polícias Civil e Militar; ponte do Cubatão; trator, equipamentos e fertilizantes para a agricultores familiares; Complexo Esportivo; Centro de Atendimento à Criança e o Adolescente; abertura e pavimentação de dezenas de quilômetros de ruas, entre tantos outros.

Servidores homenageados com o Certificado de Congratulação

Mario José Natalino, técnico administrativo, desde 1989.

Laurinda Todt, auxiliar em saúde, 1992.

Gilmar de Araújo Moreno, motorista, 2002.

Guiomar Árcega Graper, professor, 1998.

Denise Maria Correa, professor, 1999.

Rosangela Maria Simão Valezi, professor, 1992.

Maricel Auer Correa, assistente social, 1998.

Celcio Esquinca, operário, 2011.

Solange Aparecida Valezi, auxiliar administrativo, 2004.

Denise Lopes Silva Gouveia, procuradora, 1998.

Diva Maria Leite Arzão Nascimento, auxiliar de serviços gerais, 1999.

Sergio Paulo Zanetti, engenheiro florestal, 1992.

Joelson Correa Travassos, gestor público, 1993.

Nilson Vichinheski, técnico administrativo, 1998.

Adriano de Jesus França, atendente administrativo, 1998.

Maria Yochimi Shibata, assistente social, 1992.

Jussara do Rosário Gonçalves Correa, auxiliar de serviços gerais, 2011.

Renadi Datsch Gerhardt, médica, 2011.

Vania Azambuja Borges, enfermeiro, 1998.

Miria Marli Dross, agente comunitária de saúde, 2008.

Reinaldo Tiller, operário, 2007.

Gilberto Ubiratan Martins, auxiliar de manutenção, 2003.

Antônio Oliveira, operador de máquina, 1990.

Adelina Janina Silveira, técnica administrativa aposentada, 31 anos como servidora.

Josuel Gouveia, auxiliar administrativo aposentado, 12 anos como servidor.

Acemar Silva, médico aposentado, 21 anos como servidor.

Ademir Batista Caetano, técnico administrativo aposentado, 27 anos como servidor.