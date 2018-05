Governo adia concorrência da rodovia de Pontal para junho

O Governo decidiu adiar a entrega de envelopes da concorrência pública para construção rodovia PR-809, em Pontal do Paraná.

A entrega que estava marcada para esta quarta-feira (4) foi transferida para o dia 15 de junho. Com isso, a abertura das propostas, que seria neste dia 7 (segunda-feira), ficou para o dia 18 de junho.

A mudança nas datas foi publicada no portal Compras Paraná na sexta-feira (27) e divulgada pelo jornal Gazeta do Povo nesta segunda-feira (30). A jornalista Katia Brembatti apurou que “a complexidade da obra motivou uma avalanche de pedidos de esclarecimentos por parte das interessadas em executar a chamada Faixa de Infraestrutura”. A repórter também informa que “a quantidade de dúvidas apresentadas pelas empresas foi em número muito maior do que o normal, e algumas poderiam motivar recursos administrativos ou judiciais que atrasariam ainda mais o processo”.

A obra está orçada em cerca de R$ 270 milhões e consiste em uma rodovia de 20 quilômetros entre a PR-407 e a Ponta do Poço, com 4 quilômetros de acessos até a PR-412, nos balneários de Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Atami. Também inclui um canal de drenagem de 15 quilômetros.