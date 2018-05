Último prazo: fórum eleitoral atende até as 19h nesta quarta-feira, 9

O prazo para regularizar, recadastrar ou tirar título de eleitor termina nesta quarta-feira (9), em todo o Brasil.

Quem quiser votar para presidente, governador, senadores (2), deputado federal e deputado federal em 2018, ou, pelo menos, não quer ter problemas com a Justiça Eleitoral tem de se apressar. Muitos cartórios farão plantões neste último dia, mas as filas devem ser grandes.

O cartório da 161ª Zona Eleitoral, de Guaratuba, vai atender das 9 às 19h, sem parada para o almoço. O atendimento leva menos de cinco minutos, mas a espera na fila deve demorar. No meio da tarde desta terça-feira (8), a espera era de cerca de 2 horas.

Documentos necessários – Para transferir ou fazer o primeiro título, é preciso apresentar documento de identificação pessoal que tenha, no mínimo, nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade, e comprovante de residência. Os homens maiores de 18 anos também tem de apresentar comprovante de quitação militar.

Para as transferências, o eleitor deve residir a pelo menos três meses no município. Ainda é necessário, no mínimo, um ano da data do alistamento eleitoral ou da última transferência do título.

Esta quarta-feira também é o último prazo para que pessoas com deficiência que necessitam de atendimento especial informem sua situação à Justiça Eleitoral para que sejam remanejadas para uma seção adaptada.

A participação nas eleições é facultativa apenas para analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 18 anos ou com mais de 70 anos. Para os demais brasileiros, o voto é obrigatório.

Guaratuba terá cerca de 24 mil eleitores aptos para votar

O número de eleitores de Guaratuba deve ficar próximo dos 24 mil. No recadastramento biométrico, encerrado no dia 7 julho de 2017, havia 21.696 – ante os 27.696 do final de abril daquele ano.

A chefe do cartório, Anna Carolina Brisola, fez um levantamento parcial para o Correio do Litoral e, exatamente às 15h11, havia 23.446 eleitores aptos na cidade.

Fórum Eleitoral

Rua Tiago Pedroso, S/N – Cohapar

Atendimento: nesta quarta-feira, dia 9, das 9h às 19h