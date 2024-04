Placas turísticas traduzidas para o inglês e o espanhol podem se tornar obrigatórias no Paraná

Projeto que tramita no Legislativo Estadual quer implantar placas trilíngues em pontos turísticos, culturais e históricos

Requião Filho no plenário da Asssembleia | foto: Nani Gois / Alep

O Projeto de Lei 240/2024, de autoria dos deputados Requião Filho e Matheus Vermelho, que está tramitando na Assembleia Legislativa (Alep), pretende contribuir para que turistas estrangeiros transitem no Estado, sem grandes dificuldades, especialmente na visitação de pontos turísticos. A proposta prevê a instalação – preferencialmente – de placas informativas e de indicações em três idiomas (português espanhol e inglês), de modo que estas medidas contribuam para que os turistas continuem tendo boas experiências em território paranaense.

De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo (Setu), houve aumento de 51,3% no número de turistas internacionais (791.504) que visitaram o Paraná em comparação com 2022 (522.832), e alta de 203% na chegada de turistas de outros países pelos aeroportos do Estado. Foram 25 mil em voos internacionais em 2023, frente aos 8 mil registrados em 2022.

Ainda segundo o levantamento da Setu, os principais países emissores de turistas ao Paraná foram: Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Chile, Espanha, Alemanha, França, Reino Unidos, Uruguai e Colômbia.

“Neste cenário de crescimento no número de turistas estrangeiros, é nosso dever adotar medidas – aparentemente simples – para impulsionar e fomentar cada vez mais o turismo. Facilita a locomoção dessas pessoas nos quatro cantos do Estado, do Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, de Guaíra a Palmas, enaltecendo nossos pontos turísticos, sejam eles culturais, ecológicos, religiosos ou históricos”, destacou Requião Filho, que também é presidente da Comissão para Assuntos do Mercosul, na Alep.

O PL ainda precisa tramitar pelas comissões temáticas da Casa, antes de seguir para a pauta do Plenário Legislativo e a sanção do Governo do Paraná.