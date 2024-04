Desmatamento no bairro Nereidas resulta em multa de R$ 10 mil

Fotos: 2º Pel. / 1ª Cia / BPAmb-FV

A equipe da Polícia Ambiental – Força Verde em Guaratuba aplicou, nesta quarta-feira (24) uma multa de R$ 10 mil por causa de um desmatamento ilegal verificado e o responsável autuado, no início do mês.

No dia 6 de abril, foi constatada a destruição de vegetação nativa em estágio médio de regeneração no bioma mata atlântica, na rua Havaí, no bairro Nereidas.

A área desmatada tem 356 metros quadrados e, de acordo com a Polícia Ambiental, fica dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba. Na ocasião, foi lavrado um auto de infração ambiental.

Além da multa, a área foi embargada e qualquer intervenção poderá resultar em novas sanções.