INSS de Paranaguá vai abrir sábado e domingo para os pescadores

A agência do INSS em Paranaguá vai abrir neste final de semana para atender exclusivamente os pescadores do Litoral.

O atendimento servirá para analisar e encaminhar pedidos do seguro-desemprego nos períodos de proibições da pesca, o seguro defeso. A agência vai funcionar no sábado (26) das 8h às 16h; e no domingo (15), das 8h às 12h.

Atendimento para os pescadores do Litoral

Agência do INSS em Paranaguá

Praça João Gualberto, ao lado do terminal de ônibus