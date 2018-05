Comerciantes entram na Justiça para permanecerem no Mercado de Peixes de Guaratuba

Comerciantes do Mercado Municipal de Peixes de Guaratuba entraram na Justiça para permanecerem com suas bancas sem a necessidade de uma licitação que já está em andamento. O prefeito Roberto Justus disse ao Correio do Litoral que torce para que eles consigam regularizar suas situações e continuem trabalhando no local.

O Município terá de se manifestar no processo, mas o prefeito não pretende opor nenhum obstáculo aos detentores dos boxes, quiosques e outros espaços. Ele disse que vai cumprir o que for determinado pelo judiciário.

A maioria dos comerciantes e suas famílias estão há décadas no Mercado Municipal João Batista Miranda, sem nunca terem participado de uma licitação. Em 2000, o então prefeito Everson Kravetz, sancionou a lei nº 967, que concedia o direito rela de uso aos ocupantes. A lei foi julgada inconstitucional e o Município vinha recorrendo das decisões. Em sua gestão, a prefeita Evani Juastus criou um condomínio para tentar regularizar a manutenção das famílias no mercado.

Em agosto de 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou em definitivo a inconstitucionalidade da lei 967/2000 e deu um prazo de 12 meses para o município regularizara situação, que no entendimento do Ministério Público, que moveu a ação, deveria ser através de licitação.

Depois de muitas protelações e conversa com os comerciantes,, a Prefeitura definiu que faria a licitação, com a previa desocupação do local, após a última temporada de verão, da Quaresma e da realização da Festa da Tainha, que acontece agora em junho.

A licitação em andamento define como valor total do imóvel em R$ 2,1 milhões. Os espaços variam entre cerca de R$ 20 mil para um quiosque, até R$ 245 para uma área de 270 m2 para instalação de uma empresa de manipulação e industrialização de pescados (salga).

Leia aqui o edital da licitação e a avaliação de preço dos espaços