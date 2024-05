Gabinete do Povo recebe mais reivindicações da população de Matinhos

Nesta terça-feira (7), aconteceu mais uma edição do Gabinete do Povo no auditório da Prefeitura de Matinhos. O projeto do prefeito Zé da Ecler vem cada vez mais firmando sua importância dentro da atual administração, e se provando um serviço essencial para a população de Matinhos.

“Por meio do Gabinete do Povo, é estabelecida uma relação direta do prefeito no atendimento às reivindicações da população. A interação entre o chefe do Executivo e o cidadão não só democratiza a relação, como também tem agilizado as demandas de todas as regiões de Matinhos.”

Na edição desta terça, mais uma vez, o grande volume de reivindicações foi dirigido às pastas de Obras, de Urbanismo e de Meio Ambiente. Os moradores encaminharam suas demandas, sem que seus problemas precisassem passar pela Ouvidoria do município, chegando diretamente ao conhecimento do prefeito, diretores e secretários.

De acordo com o prefeito Zé da Ecler, até o final de 2024, devem ser identificados e resolvidos os problemas considerados mais urgentes.